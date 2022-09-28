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28/09/2022 16:53

【聚焦人幣】人幣即期收盤瀉８７８點曾穿７﹒２５，創十四年半低

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美匯指數今日盤中觸及１１４﹒６２，刷新二十年新高，美
１０年期國債收益率升３﹒７個基點並觸及４％，即使人行本周多次出手維穩、今日起更將遠期
售匯業務的外匯風險準備金率從０上調至２０％，以穩定外匯市場預期，不過人民幣跌勢難挽，
人民幣中間價、在岸即期、離岸今日相繼迎來暴跌。
　　人民幣中間價今報７﹒１１０７，創２０２０年６月２日以來２７個月新低，較上個交易日
跌３８５點子，中間價過去９個交易日累跌２００６點或２﹒９％。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２０點子後未止瀉，盤中一度大跌９２８點
低見７﹒２５０８，收盤仍瀉８７８點子報７﹒２４５８，六連跌，續創自２００８年１月以來
逾十四年半新低。
　　離岸人民幣（ＣＮＨ）目前大跌８１６點子，報７﹒２６１５，續失守７﹒２６關，且刷新
有ＣＮＨ以來的２０１０年以來最低紀錄。
　
＊瑞穗：後續監管或以窗口指導等來穩定市場預期＊
　
　　交易員稱，本周美指依舊強勢，英鎊、歐元等主要非美貨幣持續承壓，而人民幣中間價放寬
跌幅，凸顯監管對人民幣調整的容忍度上升，也刺激了部分空頭意願；另外長假臨近，不少自營
機構選擇輕倉交易，市場波動可能會被放大。
　　瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，今天離岸、在岸人民幣均大幅下挫，主要是人民銀行沒
有進一步的措施來穩住人民幣，另外美元強勢不減，環球債息飆升，因為息差劣勢資金外流不減
，這些都不利於人民幣表現。張建泰並表示，估計後續監管層會向市場喊話，包括窗口指導等舉
措來穩定市場預期，入市干預效果短暫有用，但成本偏高。
　　馬來亞銀行最新觀點認為，人民幣中間價連續下探，為人民幣交易區間下移提空間，畢竟中
美貨幣政策分化以及增長差異仍不利於人民幣表現；不過也不意味著人行後續不會部署其他工具
來支撐人民幣。（ＪＴ）

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