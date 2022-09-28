【人行操作】放水１９８０億續７個月高，二千億逆回購利率持平

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，今日開展２０００億

元（人民幣．下同）７天期和１４天期逆回購操作。其中，６７０億元１４天期逆回購，中標利

率持平為２﹒１５％，１３３０億元７天期逆回購，中標利率持平２％。今日有２０億元逆回購

到期，即淨投放１９８０億元，放水規模繼續為今年２月底以來最多。（ｃａ）

