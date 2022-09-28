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28/09/2022 17:38

【聚焦人幣】人行：匯市穩定是第一要義，應抑制匯率大起大落

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美匯指數今日刷新二十年新高，美１０年期國債收益率升
３﹒７個基點並觸及４％，即使人行本周多次出手維穩、今日起更將遠期售匯業務的外匯風險準
備金率從０上調至２０％，以穩定外匯市場預期，不過人民幣跌勢難挽，人民幣中間價、在岸即
期、離岸今日相繼迎來暴跌。
　　全國外匯市場自律機制電視會議於今日盤後時段召開，人民銀行在會議上強調，人民幣匯率
保持基本穩定擁有堅實基礎，今年以來人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，ＣＦＥＴＳ
人民幣匯率指數較２０２１年末基本持平，人民幣對美元匯率貶值幅度僅為同期美元升值幅度的
一半，人民幣對歐元、英鎊、日元明顯升值，是目前世界上少數強勢貨幣之一。
　　人行強調，現行人民幣匯率形成機制適合中國國情，當前外匯市場運行總體上是規範有序的
，必須認識到匯率的點位是測不准的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久
賭必輸，人行稱積累了豐富的應對經驗，能夠有效管理人民幣匯率市場預期。
　　人行又表示，外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，自律機制成員單位要自覺維護外匯
市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。人行指，報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威
性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易；成員單位要進一步加強對企業和金融機構
風險中性的宣傳和引導，進一步提升幫助企業避險的服務水平；有關部門要加強監督管理和監測
分析，加強預期管理，遏制投機炒作。（ｅｙ）

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