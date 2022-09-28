【ＦＯＣＵＳ】北溪黑手難辨，結果殊途同歸

【ＦＯＣＵＳ】４厘米厚度鋼管、外裹至少１０厘米厚度混凝土、每節重達２４噸，銅墻鐵

壁般的歐洲能源大動脈－－北溪天然氣管道（Ｎｏｒｄ Ｓｔｒｅａｍ １＆２），周二（２７

日）離奇現三處洩漏，多國質疑「蓄意破壞」聲四起。誰是黑手？是剛發出核威脅的普京、一早

威脅終結北溪２的拜登、還是另有其人？但謎底或許並不重要，因結果殊途同歸……



＊一次偶然，兩次巧合，三次敵襲＊



一次是偶然，兩次是巧合，三次是敵襲。「北極熊」普京在上合峰會要求「解除北溪２制裁

，換取俄氣供歐」話音剛落，耗資１１０億美元卻至今沉睡海底的北溪２號，周一（２６日，歐

洲當地時間）晚突告壓力驟降並證實一處洩漏；隨後一夜之間，自８月３１日起停止對歐輸氣的

北溪１號，同現壓力驟降並證實兩處洩漏。

洩漏點位於丹麥、瑞典的專屬經濟區，兩國首相相繼稱事件顯然是蓄意破壞；美卿布林肯亦

不排除此可能；歐盟委員會主席馮德萊恩則警告，任何對歐洲活躍能源基礎設施的蓄意破壞，都

將招致最強烈回應。

據丹麥軍方發布的圖片，從海底奔湧而出的壓力氣體，在波羅的海形成最大直徑一公里的水

波；此恐意味，歐盟跟俄羅斯就今冬恢復北溪供氣的討價還價，都已希望盡碎。歐洲基準天然氣

ＴＴＦ價格一度較當天低位飆升２６％。



＊俄美撐調查，難扭歐洲去工業化＊



無巧不成書，就在北溪管線發生洩漏事件後，由挪威Ｅｕｒｏｐｉｐｅ ＩＩ管道延伸至丹

麥，再向波蘭輸氣的新管線，在波蘭港口城市Ｓｚｃｚｅｃｉｎ舉行落成典禮。波蘭總理致辭稱

，此標誌著俄羅斯統治的、以敲詐為標誌的天然氣時代即將終結。

根據協議，挪威將於１０月１日起通過這條８５０公里的管道向波蘭輸氣，預計明年１月達

到滿載每年１００億立方米的產能。不過，此條在波羅的海深處跟北溪管線相隔不遠的新管線，

被指極可能是下一個發生離奇洩漏的目標。

對於誰是幕後黑手，嫌疑最大的美俄都以呼籲調查顯示清白。美國國家安全委員會發言人周

二稱，華盛頓隨時準備向歐洲夥伴的調查提供支持；普京的發言人則指，不應排除任何導致損壞

的原因，應進行徹底調查。

不過，謎底是誰或許並不重要，眼見歐洲基準天然氣ＴＴＦ價格仍高企歷史正常水平的逾十

倍

，不但拖累歐元區經常帳及貿易逆差急劇惡化，更令歐洲面臨永久去工業化。



＊多極化加速終結，中美更對峙？＊



歐洲最大的汽車製造商大眾最新稱，如果天然氣短缺持續到今冬之後，轉移零部件的產能將

是中期選擇之一；德國化工巨頭Ｅｖｏｎｉｋ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ＡＧ同指，德國經濟特

別是工業維持繁榮的基本條件，是永不中斷的廉價能源的可用性，持續高成本將帶來潛在長期損

害。

試圖以能源供應為槓杆的俄羅斯同不輕鬆，盡管該國貿易順差自開戰後逆勢創新高，但夏天

以來已大幅縮水，其中僅８月油氣出口收入就錄去年３月以來最差表現。克里姆林宮甚至計劃對

能源出口商徵收能源新稅，以期增加庫房收入。

俄烏戰事終點遙遙無期有何效應？可能之一是歐盟、俄羅斯雙雙競爭力元氣大傷，多極化世

界加速終結，中美兩個超級大國迎來更直接、更激烈的對峙。

