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28/09/2022 13:35

【ＦＯＣＵＳ】北溪黑手難辨，結果殊途同歸

　　【ＦＯＣＵＳ】４厘米厚度鋼管、外裹至少１０厘米厚度混凝土、每節重達２４噸，銅墻鐵
壁般的歐洲能源大動脈－－北溪天然氣管道（Ｎｏｒｄ　Ｓｔｒｅａｍ　１＆２），周二（２７
日）離奇現三處洩漏，多國質疑「蓄意破壞」聲四起。誰是黑手？是剛發出核威脅的普京、一早
威脅終結北溪２的拜登、還是另有其人？但謎底或許並不重要，因結果殊途同歸……
　
＊一次偶然，兩次巧合，三次敵襲＊
　
　　一次是偶然，兩次是巧合，三次是敵襲。「北極熊」普京在上合峰會要求「解除北溪２制裁
，換取俄氣供歐」話音剛落，耗資１１０億美元卻至今沉睡海底的北溪２號，周一（２６日，歐
洲當地時間）晚突告壓力驟降並證實一處洩漏；隨後一夜之間，自８月３１日起停止對歐輸氣的
北溪１號，同現壓力驟降並證實兩處洩漏。
　　洩漏點位於丹麥、瑞典的專屬經濟區，兩國首相相繼稱事件顯然是蓄意破壞；美卿布林肯亦
不排除此可能；歐盟委員會主席馮德萊恩則警告，任何對歐洲活躍能源基礎設施的蓄意破壞，都
將招致最強烈回應。
　　據丹麥軍方發布的圖片，從海底奔湧而出的壓力氣體，在波羅的海形成最大直徑一公里的水
波；此恐意味，歐盟跟俄羅斯就今冬恢復北溪供氣的討價還價，都已希望盡碎。歐洲基準天然氣
ＴＴＦ價格一度較當天低位飆升２６％。
　
＊俄美撐調查，難扭歐洲去工業化＊
　
　　無巧不成書，就在北溪管線發生洩漏事件後，由挪威Ｅｕｒｏｐｉｐｅ　ＩＩ管道延伸至丹
麥，再向波蘭輸氣的新管線，在波蘭港口城市Ｓｚｃｚｅｃｉｎ舉行落成典禮。波蘭總理致辭稱
，此標誌著俄羅斯統治的、以敲詐為標誌的天然氣時代即將終結。
　　根據協議，挪威將於１０月１日起通過這條８５０公里的管道向波蘭輸氣，預計明年１月達
到滿載每年１００億立方米的產能。不過，此條在波羅的海深處跟北溪管線相隔不遠的新管線，
被指極可能是下一個發生離奇洩漏的目標。
　　對於誰是幕後黑手，嫌疑最大的美俄都以呼籲調查顯示清白。美國國家安全委員會發言人周
二稱，華盛頓隨時準備向歐洲夥伴的調查提供支持；普京的發言人則指，不應排除任何導致損壞
的原因，應進行徹底調查。
　　不過，謎底是誰或許並不重要，眼見歐洲基準天然氣ＴＴＦ價格仍高企歷史正常水平的逾十

，不但拖累歐元區經常帳及貿易逆差急劇惡化，更令歐洲面臨永久去工業化。
　
＊多極化加速終結，中美更對峙？＊
　
　　歐洲最大的汽車製造商大眾最新稱，如果天然氣短缺持續到今冬之後，轉移零部件的產能將
是中期選擇之一；德國化工巨頭Ｅｖｏｎｉｋ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　ＡＧ同指，德國經濟特
別是工業維持繁榮的基本條件，是永不中斷的廉價能源的可用性，持續高成本將帶來潛在長期損
害。
　　試圖以能源供應為槓杆的俄羅斯同不輕鬆，盡管該國貿易順差自開戰後逆勢創新高，但夏天
以來已大幅縮水，其中僅８月油氣出口收入就錄去年３月以來最差表現。克里姆林宮甚至計劃對
能源出口商徵收能源新稅，以期增加庫房收入。
　　俄烏戰事終點遙遙無期有何效應？可能之一是歐盟、俄羅斯雙雙競爭力元氣大傷，多極化世
界加速終結，中美兩個超級大國迎來更直接、更激烈的對峙。

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