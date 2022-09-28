【大國博弈】美國裁決紀超群間諜罪成，為北京收集人工智能等研究

《經濟通通訊社２８日專訊》據《美聯社》報道，３１歲的中國留學生紀超群因收集有關人

工智能、航空航天技術以及航空母艦等領域的研究，周一（２６日）被芝加哥聯邦陪審團判定其

判間諜罪及一項虛假陳述罪罪成，至於兩項電信詐騙罪獲判無罪。

據報紀超群在聽審完畢後，遭美國聯邦執法局人員鎖上手銬帶走，紀超群自２０１８年９月

被捕以來一直被拘留，他將於１１月１５日被判刑。一名聯邦法官表示，他可能面臨長達１０年

的監禁。

根據美國司法部指控，紀超群於２０１３年以學生簽證抵美，在芝加哥伊利諾伊理工學院學

習電機工程，２０１６年以特殊人才身份報名參加美國陸軍後備役，並否認自己在過去七年曾與

外國政府接觸，但美方指他曾接受江蘇省國安官員徐延軍的指示，向其提供了八名美國科技界人

士的生平信息，以幫助中國招募他們作為間諜，這些潛在線人有部分在為美國國防部工作，目的

是為獲取美國的航空航天和衛星技術。

徐延軍被指從２０１３年起以多種偽裝身份接觸美國航天航空界人士，引誘他們向中國提供

美國先進技術，他於２０１８年１０月在比利時被捕並引渡至美國受審，於去年１１月被判間諜

罪成。（ｃａ，ｅｙ）（ｚｚ）

