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28/09/2022 11:41

【大國博弈】美國裁決紀超群間諜罪成，為北京收集人工智能等研究

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《美聯社》報道，３１歲的中國留學生紀超群因收集有關人
工智能、航空航天技術以及航空母艦等領域的研究，周一（２６日）被芝加哥聯邦陪審團判定其
判間諜罪及一項虛假陳述罪罪成，至於兩項電信詐騙罪獲判無罪。
　　據報紀超群在聽審完畢後，遭美國聯邦執法局人員鎖上手銬帶走，紀超群自２０１８年９月
被捕以來一直被拘留，他將於１１月１５日被判刑。一名聯邦法官表示，他可能面臨長達１０年
的監禁。
　　根據美國司法部指控，紀超群於２０１３年以學生簽證抵美，在芝加哥伊利諾伊理工學院學
習電機工程，２０１６年以特殊人才身份報名參加美國陸軍後備役，並否認自己在過去七年曾與
外國政府接觸，但美方指他曾接受江蘇省國安官員徐延軍的指示，向其提供了八名美國科技界人
士的生平信息，以幫助中國招募他們作為間諜，這些潛在線人有部分在為美國國防部工作，目的
是為獲取美國的航空航天和衛星技術。
　　徐延軍被指從２０１３年起以多種偽裝身份接觸美國航天航空界人士，引誘他們向中國提供
美國先進技術，他於２０１８年１０月在比利時被捕並引渡至美國受審，於去年１１月被判間諜
罪成。（ｃａ，ｅｙ）（ｚｚ）

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