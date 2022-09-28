【大國博弈】秦剛：中美合作是唯一正確選擇，台灣屬最敏感問題

《經濟通通訊社２８日專訊》中國駐美大使館舉行慶祝國慶７３周年網上招待會，駐美大使

秦剛表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。當前中美關係面臨嚴峻挑戰，但中美擁有巨大

共同利益和共同責任，合作是唯一正確選擇。希望美方與中方相向而行，加強對話、減少誤解、

管控分歧、拓展合作，推動中美關係早日重回健康穩定發展軌道，這符合兩國人民根本利益，也

是國際社會的普遍期盼。

秦剛指出，台灣問題事關中國主權與領土完整，是中方核心利益所在，是中美關係中最重要

最敏感的問題，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，尊重１４億多中國人民的共

同意願，明明白白反對和制止「台獨」，以實際行動支持兩岸關係和平發展和中國和平統一進程

，切實維護中美關係大局和台海和平穩定。

美中貿易全國委員會會長艾倫表示，美中兩國經濟關係的規模和重要性毋庸置疑，是世界兩

大經濟體之間友好關係的基石。儘管面臨新冠疫情的挑戰，美國企業在中國表現良好，有近

９０％的會員表示在中國市場實現盈利。美國企業的成功與中國息息相關。（ｃａ）



