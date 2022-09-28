  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/09/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》香港擁兩方面優勢，能維持國際金融中心地位

　　《投資智慧》筆者作為金融服務界選委及香港股票分析師協會主席，日前（２６日）有幸參
與金融服務界「慶祝國慶暨香港特區成立二十五周年」慶祝活動。聆聽行政長官李家超先生、財
政司司長陳茂波先生、立法會金融服務界李惟宏議員，分享本港當前金融業界的支持政策和及未
來發展方向的看法，更與多位金融業界人士一起交流探討。
　
　　行政長官李家超先生特別提出，中國證監會於今月初宣布擴展互聯互通安排，為香港資本市
場深化發展帶來喜訊。自「滬港通」、「深港通」及「債券通」推出以來，各個互聯互通項目在
過去數年蓬勃發展。數據顯示，有關北向交易為內地股市帶來超過１６０００億人民幣淨資金流
入；南向交易則為香港股市帶來超過２３０００億港元淨資金流入；境外機構透過「債券通」等
渠道持有內地在岸債券的金額超過３７０００億人民幣。近年來，港股逐漸形成了以資訊科技、
生物科技等新經濟公司為主導的特色市場，新經濟公司佔比不斷提升。未來，也希望能進一步提
升新經濟公司的佔比，以吸引更多內地資金流入，提高滬深港通交易量。也希望能適時放寬上市
條件，吸引更多海外公司赴港投資，豐富港股投資標的，給兩地投資者帶來更多選擇。
　
　　李惟宏議員亦在演講中提到，望政府正視中小券商結業潮加劇趨勢。筆者亦認為，不少已結
業或瀕臨結業的本地證券行，它們一向過於倚賴單一業務，而現時單靠賺取佣金很難繼續營運。
望政府能在可控的範圍內降低門檻，幫助中小型券商一起參與內地及大灣區市場的資產管理、產
品開發、分銷及風險管理等業務，帶動中小型券商的多元化產品發展，給本地金融服務業界一個
更好的存活與發展機會。
　
　　與此同時，慶祝活動中亦多次提及本周一開始實施的「０＋３」安排。相信入境檢疫措施的
放寬，能幫助香港在疫情３年以來邁出聯通世界的一大步。香港的競爭力優勢在於既有「一國兩
制」的靈活性，又有國際化的廣闊性。若香港能保持這兩方面的優勢，積極融入國家發展大局、
融入大灣區發展，其獨特性就能進一步推動及維持香港國際金融中心的地位。
《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
　
＊筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，市場料11月繼續強硬加息
人氣文章中國故事27/09/2022
《神州經脈》工業企業利潤跌幅擴　傳監管維穩金融市場　A場反彈
人氣文章財經熱話27/09/2022
央媽再出招人仔照跌　內銀內險軟航空股卻高飛
人氣文章FOCUS27/09/2022
【FOCUS】英鎊恐仍高估　留意樓市及罷工潮
人氣文章香港要聞27/09/2022
【新冠肺炎】李家超：「0+3」社會反應正面　仍與深圳商討「逆隔離」
人氣文章財經熱話27/09/2022
油價創年內新低惟大行未看淡　中海油息高兼持續回購可博反彈？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【etnet Chill賞你】PopWalk小出走‧日漫遊佐賀禮品

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金