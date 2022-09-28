《投資智慧－鄧聲興》香港擁兩方面優勢，能維持國際金融中心地位

《投資智慧》筆者作為金融服務界選委及香港股票分析師協會主席，日前（２６日）有幸參

與金融服務界「慶祝國慶暨香港特區成立二十五周年」慶祝活動。聆聽行政長官李家超先生、財

政司司長陳茂波先生、立法會金融服務界李惟宏議員，分享本港當前金融業界的支持政策和及未

來發展方向的看法，更與多位金融業界人士一起交流探討。



行政長官李家超先生特別提出，中國證監會於今月初宣布擴展互聯互通安排，為香港資本市

場深化發展帶來喜訊。自「滬港通」、「深港通」及「債券通」推出以來，各個互聯互通項目在

過去數年蓬勃發展。數據顯示，有關北向交易為內地股市帶來超過１６０００億人民幣淨資金流

入；南向交易則為香港股市帶來超過２３０００億港元淨資金流入；境外機構透過「債券通」等

渠道持有內地在岸債券的金額超過３７０００億人民幣。近年來，港股逐漸形成了以資訊科技、

生物科技等新經濟公司為主導的特色市場，新經濟公司佔比不斷提升。未來，也希望能進一步提

升新經濟公司的佔比，以吸引更多內地資金流入，提高滬深港通交易量。也希望能適時放寬上市

條件，吸引更多海外公司赴港投資，豐富港股投資標的，給兩地投資者帶來更多選擇。



李惟宏議員亦在演講中提到，望政府正視中小券商結業潮加劇趨勢。筆者亦認為，不少已結

業或瀕臨結業的本地證券行，它們一向過於倚賴單一業務，而現時單靠賺取佣金很難繼續營運。

望政府能在可控的範圍內降低門檻，幫助中小型券商一起參與內地及大灣區市場的資產管理、產

品開發、分銷及風險管理等業務，帶動中小型券商的多元化產品發展，給本地金融服務業界一個

更好的存活與發展機會。



與此同時，慶祝活動中亦多次提及本周一開始實施的「０＋３」安排。相信入境檢疫措施的

放寬，能幫助香港在疫情３年以來邁出聯通世界的一大步。香港的競爭力優勢在於既有「一國兩

制」的靈活性，又有國際化的廣闊性。若香港能保持這兩方面的優勢，積極融入國家發展大局、

融入大灣區發展，其獨特性就能進一步推動及維持香港國際金融中心的地位。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



＊筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份



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