《拆局麒想－林嘉麒》北京燃氣藍天獲母公司注資，前景一定好？

《拆局麒想》企業獲注資理應是好事，但原因是管理層失職令公司損失而起，市場又怎樣去

詮釋呢？北京燃氣藍天（０６８２８）近日公布，獲母公司北京燃氣集團提供１０億元財務資助

，北京燃氣香港向公司提供定期貸款融資７億港元；另外同意認購本金總額為３億港元的可換股

債券；及以每股０﹒０８元認購５億港元的股份。合共涉及金額１７﹒８億元。在消息公布前

（９月２６日），公司市值約為１３﹒６億元，而今次注資高達１７﹒８億元數額實在不少。



集團通告中原因有幾個。首先發行約３５億股新股予母公司，作為收購持有廣西藤縣城市燃

氣業務運營項目公司５１％股權的２﹒８億元代價，項目公司包括１﹒１５萬名用戶，截至去年

１２月３１日止兩個年度的天然氣銷售量分別約９５３０萬和１﹒２７億立方米。通告中並沒有

項目公司的資料及盈利表現，即是不知道是賺錢的甚至是虧損的公司。不過，以北京燃氣藍天去

年度銷售予居民用戶的天然氣氣量的６７６０萬立方米，及銷售予工商業用戶的天然氣氣量的

６５４０萬立方米，合共３５０００名客戶，今次增加２２２３０萬立方米天然銷量及１﹒１５

萬戶，整體天然氣銷量增加一倍，客戶激增三成，對公司整體價值確實是提升了不少。



既然母公司用錢注資，亦有項目注入，為何股價昨日（２７日）會先高後回呢？原因是通告

有大量篇幅道出公司正面對的問題。公司股份早於２０２１年１月１７日停牌，並於２０２２年

７月２５日復牌。其中原因是公司前執董鄭明傑根據法證調查結果，發現涉及５４宗中的大部分

已識別可疑交易（公司於日期為２０２１年９月２９日及２０２２年４月１９日的公告所報告的

已審閱交易）。該等可疑交易對截至２０２０年及２０２１年１２月３１日止兩個年度本集團的

業務營運、財務表現及現金流量造成重大不利影響。因此，集團於２０２０年及２０２１年年度

分別產生一次性減值撥備約３７億港元及２﹒９７億港元，而且核數師報告中發出了不發表意見

聲明，而且就這兩個年度與公司的持續經營有關的審計保留意見。停牌期間，引發若干債權人要

求集團立即償還到期貸款。當然，事件是否引發債權人追債不得而知，事實上公司停牌時間太久

，債權人也有可能立即追收貸款。根據公司２０２１年底的財務報表，集團流動負債淨額為２９

億港元，銀行及其他借款為３６億港元，其中２２億港元也須於２０２２年償還，但公司只有

２﹒３億元的現金及現金等價物。因此，公司是需要一定規模的融資量，也在今次通告指出「與

控股股東北京燃氣集團在戰略協同、業務支持、投資及融資安排、人才招聘及管理提升方面的潛

在資助進行探索，以改善本集團財務狀況及業務表現，此舉符合股東的整體利益。」



事實上，北京燃氣藍天在北京燃氣集團入注後，業績及發展一直沒有起息。公司於２０１６

年１月，以每股０﹒４５元，發行２１﹒５６億股（佔當時經擴大後已發行股本２６﹒１１％）

及本金額３﹒５億元之可換股債券予北京市燃氣集團。完成配售後，北京市燃氣集團將持有集團

２６﹒１１％權益。但從２０１９年開始，業績就轉盈為虧，２０１９至２０２１年，分別虧損

１０８７萬元、３７億元及２﹒７５億元，當中就是涉及２０２０年及２０２１年減值撥備約

３７億元及２﹒９７億元。北京市燃氣集團是有超過６０多年歷史的國企，截至２０２１年尾，

天然氣年購入量２０８億立方米，用戶總數７１３萬戶，天然氣管線長度２﹒９９萬餘公里，是

中國城市燃氣行業內最大的單體城市燃氣供應商，管網規模、燃氣使用者數、年用氣量、年銷售

收入均位列全國前茅。既然如此，集團在２０１６年入主公司以後，經歷了６個年頭，可是公司

發展一直停滯不前，似乎也不是單一管理層的問題吧。不過，經歷了這大事件後，今次可說是公

司重組的開始，投資者或要期望更多的動作，尤其是母公司的注資，假如持續發生，未來仍有一

定的憧憬，是可以持續關注的。《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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