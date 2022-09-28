《股海恒言－葉澤恒》內地在線醫療市場發展潛力龐大

《股海恒言》內地大健康市場持續發展，據行業數據機構弗若特沙列文估計，內地醫療總開

支於２０２０年超過７﹒２萬億元（人民幣．下同），並預料到２０２５年將增加至１１﹒５萬

億元，年複合增長率為９﹒７％。由於人均收入持續增加，加上人口老化及醫療保險政策持續改

善，令內地大健康市場具有龐大的發展潛力。



＊料內地數字大健康市場發展迅速＊



隨著內地企業增加線上醫療的投資，令大數據、雲存儲及人工智能技術均有明顯改善，加上

內地消費者習慣網上消費，特別是高學歷及高收入人士，故帶動內地線上醫療需求上升，推動線

上醫療發展。據內地諮詢公司艾瑞諮詢及中國互聯網信息中心資料，截至去年年底，內地線上醫

療用戶規模已經達到２﹒９８億元，較２０２０年增長超過３８％。據弗若特沙列文估計，內地

數字大健康市場於２０２１年規模已經達到約４﹒７千億元，並預期市場規模到２０２５年將會

增加至１﹒６萬億元。隨著新一代對網上資訊的應用程度提升，以及企業增加數字大健康市場的

投資，方便用家使用線上醫療服務，故預期內地數字大健康市場將會快速發展。



＊內地數字藥房發展迅速＊



據弗若特沙列文估計，內地數字零售藥房規模，將由去年約２６２６２﹒６千億元，擴大到

２０２５年的６﹒９千億元。此外，中國國家衛健委於２０１９年發表的《促進健康產業高質量

發展行動綱要（２０１９－２０２０）》，允許消費者線上訂購的藥物經由第三方配送。由於透

過線上購買藥物變得方便，市民亦可自行選擇提取藥品地點，數字藥房更可以提供全天候服務與

及不用承擔持續上升的租金，故預料可以帶動內地網上零售藥房的發展。



＊料網上診療增長持續＊



全球新冠疫情持續逾兩年，大眾日常生活已經出現明顯變化。當中，由於醫院及實體診所被

視為高風險地方，從而帶動線上診療的普及。據資訊供應商頭豹研究院的估計，內地互聯網醫療

平台的收入，將由２０１９年的２７０億元，逐步上升至到２０２４年的９２０億元。另外，有

關內地提供線上診療的平台機構在新冠疫情開始時提供的服務情況，截至２０２０年１月底，有

企業累計提供了近２００萬次的問診，亦有企業的平台錄得近３００萬用戶訪問。另數據統計商

埃森哲及騰訊雲醫統計，線上醫療目前滲透率只有１６％，其市場仍有龐大發展空間。在疫情下

，突顯了互聯網醫療平台的重要性。同時，隨著線上診療的技術日趨成熟，將推動更多市民使用

網上診療，推動有關需求上升。



＊疫情令內地政府著手改善數字醫療服務＊



新冠疫情令內地政府加快推動數字醫療的政策，中國國家衛健委於２０２０年２月，要求各

省集中發布當地互聯網醫院鏈接，以便在疫情期間各地可發揮互聯網醫療的優勢。此外，中國國

務院於２０２０年１１月發表《中共中央國務院關於深化醫療保障制度改革的意見》和《國務院

辦公廳關於促進「互聯網＋醫療健康」發展的意見》，主要是希望透過「互聯網＋醫療健康」，

進一步便利市民對醫療服務的需求，例如推動一碼通融合服務，以免出現線上線下醫療互不通用

的問題。



＊總結＊



內地大健康市場發展空間龐大，而當中估計線上購藥及線上診療需求增幅較明顯，對線上醫

療業務帶來支持。加上政府政策提倡改善數字醫療服務質素，故預料內地在線醫療市場發展潛力

大。



＊資料來源：弗若特沙列文、艾瑞咨詢、中國互聯網信息中心、中國國家衛健委、頭豹研究院、

埃森哲、騰訊雲醫、中國國務院



《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與內地在線醫療相關股份＊



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