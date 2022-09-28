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28/09/2022 09:22

【新冠肺炎】葉劉淑儀：若確診及入院者續跌，十月有望「０＋０」

　　《經濟通通訊社２８日專訊》行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港電台》專訪
時表示，本港能否放寬至「０＋０」，要視乎數據，因為現時仍有約２０００名新冠患者留院，
需要平衡對經濟及醫療系統等方面影響，亦要照顧一老一幼，因此政府目前難以提出路線圖。她
認為如果確診、入院等數字一直下降，有機會在１０月內實現「０＋０」，她強調是個人預測，
不是行會資料。
　
＊港人移居其他地方素有出現＊
　
　　葉劉指，本港近年出現人口淨移出，涉及很多原因，包括生育率持續下跌，而疫情下通關困
難，經單程證來港的人口大減，同時不同國家如澳洲、英國、加拿大等都推出方便移居當地的入
境政策有關。她又強調，港人移居其他地方素來都有出現，今次不足為奇，重申有關自由受《基
本法》保障，不論任何理由，如子女教育、生活節奏緊張或喜歡不同社會環境等，都由港人自行
決定。
　
＊要進取吸引全球優才＊
　
　　葉劉又相信，香港陸續開關後，將有一定吸引力，很多人會回流。不過，如香港要吸引全球
優才，便需要採取進取的政策，例如新加坡有「一條龍」服務，為專才便利簽證、給他們的子女
尋找國際學校學位等，但本港入境政策保守，而且輸入勞工亦很少，建議特區政府在缺乏人才的
行業，列出相關清單，並簡化入境程序，亦可考慮不影響現有本地勞工薪酬下輸入人才，特別在
安老服務業、建築等行業，她相信新一份《施政報告》會作交代。（ｈｙ）

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