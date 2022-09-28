【新冠疫苗】濫發「免針紙」西醫蔡淑梅被指保釋期間仍然開診

《經濟通通訊社２８日專訊》涉嫌濫發「免針紙」被捕的元朗西醫蔡淑梅，被傳媒發現保釋
期間恢復營業，但診所今天已落閘無再開診。醫學會副會長楊協和表示，涉案醫生未被定罪，認
為她仍然可以開診。
政府早前表示，香港７名註冊西醫涉嫌違反專業操守，濫發２萬多張俗稱「免針紙」的「新
冠疫苗接種醫學豁免證明書」。衞生署昨日宣布由１０月１２日起，由該７名醫生簽發的「免針
紙」將會失效。（ｃｌ）
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