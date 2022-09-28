【新冠疫苗】上周接兩宗３歲以下針後異常報告，兩青年懷疑心肌炎

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署公布，截至９月２５日晚上１１時５９分的過去一星期

，衞生署共接獲２５宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及

曾經於離世前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。同期接獲兩宗涉及三

至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案分別涉及一名９歲男童

和一名１５歲男子，他們分別在接種克爾來福疫苗及復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。

另外，衞生署接獲兩宗涉及三歲以下兒童接種新冠疫苗後的異常事件報告，個案涉及一名２

歲男童和一名２歲女童，他們均在接種克爾來福疫苗後出現面部肌肉無力，情況穩定。



＊１２歲或以上人口９５％已打針＊



截至９月２５日晚上八時，本港市民合共接種了約１９３４萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約６８６萬名，當中包括９４﹒８％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７９４５宗

異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括

１２０宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死

亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結９７宗死亡個案與疫苗接種

沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有

關聯，其餘１１宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會

繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。



＊八旬或以上長者接種率僅約７１％＊



政府發言人表示，雖然香港每日新增個案數字有回落跡象，但社會必須繼續保持警覺，觀察

具體疫情走勢。在第五波疫情中，兒童和長者均錄得死亡和重症個案。長者方面，現時本地８０

歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約７１％，即該年齡層中有約２９％的長者正處於高風險狀

態，這是相當危險的信號。

發言人亦提醒，１２歲或以上人士在「疫苗通行證」下的接種要求由１１月３０日起將改為

已接種三劑疫苗。巿民應把握時間接種，在加強對自身的保護之餘，可繼續使用「疫苗通行證」

進出「疫苗通行證」適用處所。（ｃｌ）

