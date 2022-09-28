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28/09/2022 10:45

【國際要聞】意大利右翼聯盟贏得大選，梅洛尼料擔任總理

　　《經濟通通訊社２８日專訊》意大利選舉已有結果，右翼聯盟贏得了明顯多數，並將組建下
一屆政府，預料梅洛尼將擔任總理。
　　右翼聯盟取得接近百分之４３的選票，目前已取得２３７個或逾５９％眾議院議議席；同時
取得１１５個或５７﹒５％參議院議席。梅洛尼領導的意大利兄弟黨取得百分之２６的選票。民
主黨領導的中左翼聯盟則取得約百分之２６的選票，其中民主黨取得百分之１９的選票。
（ｒｃ）

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