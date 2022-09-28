《日入而息》長實２０８億售波老道項目，人幣急貶港股挫６０９點

《今天重點》

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長實（０１１１３）以２０８億元出售波老道項目住宅及車位

零跑汽車（０９８６３）暗盤潛水近１５％，每手蝕７００元

萬物雲（０２６０２）暗盤潛水逾８％，每手蝕４０５元

飛天雲動（０６６１０）明起招股，入場費約２９０９元

蔚來（０９８６６）李斌稱能源危機減慢公司歐洲擴張速度

匯豐推兩年定息按揭計劃，首兩年利率維持２﹒７５厘；匯豐調查指逾八成跨境理財通投資者有

意未來增加投資

本港新增３９１１宗確診，再多１４名患者離世；上周接兩宗３歲以下針後異常報告，兩青年懷

疑心肌炎

人行設立設備更新改造專項再貸款，額度２０００億元以上；匯市穩定是第一要義，應抑制匯率

大起大落

人幣即期收盤瀉８７８點曾穿７﹒２５，創十四年半低

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《即日市況》

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恒指全日低收６０９點報１７２５０，科指低收１４１點報３５２６

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《深滬股市》

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滬指跌１﹒５８％再刷四個月低，否認維穩陸股通流出

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《美元匯價》

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繼續逢低買入美元

歐元最新報０﹒９５７２╱７４，日圓最新報１４４﹒７０╱７２

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《公司資訊》

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傳中創新航（０３９３１）擬以招股下限定價

雋思集團（０１４１２）斥８千萬於越南設生產線，迎客戶區域性考

量

傳國泰（００２９３）與波音和空客商談採購新貨機

恒生（０００１１）就招聘管理培訓生推「恒生ＭＴ Ｆｉｎｏｌａ

ｎｄ」

恒地（０００１２）ＯＮＥ ＩＮＮＯＶＡＬＥ加推５號價單涉８３

伙

中電（００００２）延長電動車免費充電服務至２０２３年底

友邦（０１２９９）收購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ，擴展泛亞地區健

康保險領導地位

蔚來（０９８６６）李斌稱能源危機減慢公司歐洲擴張速度

惠理集團（００８０６）謝清海：跟著資金走，惠理新加坡員工擬增

加一倍

長實（０１１１３）出售波老道項目住宅及車位，涉２０７﹒７億元

海福德集團（００４４２）更改公司名稱為「域能控股有限公司」

東銀國際（００６６８）向借款人及擔保人提起法律訴訟

匯控（００００５）向僱員授出股份認購權，涉約８９３萬股

招商銀行（０３９６８）：招商永隆保險與招商局保險訂立業務轉讓

協議

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《國企紅籌》

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東方海外（００３１６）首次在其船隊試用生物燃料

光大綠色（０１２５７）夥阿里雲推進新能源領域合作

五礦資源（０１２０８）據報斥２０億美元擴建秘魯銅礦

廣深鐵路股份（００５２５）訂立土儲協議料獲補償９８０９萬元人

民幣

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《神州民企》

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據報國美零售（００４９３）擬進行債務重整

銷售差遭項目信託方促提前清算，旭輝：尋求解決方案

三巽（０６６１１）首八月合同銷售額按年跌７１％至１７﹒６億元

人民幣

東軟教育（０９６１６）三所大學報到人數按年升１７﹒１％

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《中國要聞》

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銀保監二季度保險消費投訴２﹒８萬件，涉疫隔離險增

海口國際免稅城下月２８日開業，超８００個品牌入駐

深圳首８月工業增加值增５﹒８％，出口回正進口下降

內地國慶黃金周道路客運量料跌３０％，水路升１６％

中行表示四季度出口或弱，平衡好穩增長和財政可持續性；中行報告

料三季度ＧＤＰ增３﹒８％，全年增３﹒５％

上海大都市圈空間協同規劃發布

廣州辦理澳門簽證預約火爆，約７個工作日可拿證

上海將建立規上工業企業培育庫；上海發布助行業穩增長的若干政策

措施；上海將超前謀劃深遠海海上風電試點等重特大項目；上海獲得

２０２６年世界技能大賽主辦權；上海發布全國首個網絡安全保險服

務團體標準

國慶假期７天小型客車免收高速公路通行費

大家保險擬打包售美國三處豪華酒店，售價１３億美元

分析表示人行後續大概率維持一定逆回購操作繼續放水

國資委表示推動央企用足用好資本市場工具和上市平台

放水１９８０億續７個月高，二千億逆回購利率持平

中國航展１１月８日起珠海舉行，反無人機體系首亮相

脊柱集採擬中選結果公布，平均降價８４％超預期

孫力軍餘黨劉彥平遭提訴，被指利用職權受賄數額巨大

黑龍江省公安廳原副廳長趙亞光違紀違法被開除黨籍

中行、建行、民生行在京東發放千萬元數字人民幣禮包

上半年內地互聯網財險公司保費收入同比微降

工商銀行正式接入養老理財管理系統

百度蘿蔔快跑將於上海自動駕駛示範體驗區啟動全無人測試

中國新設８個市場採購貿易方式試點

人行設立設備更新改造專項再貸款，額度２０００億元以上；匯市穩

定是第一要義，應抑制匯率大起大落

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《寶島快訊》

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台股大跌２﹒６１％，台灣稱必要時外匯管制

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《其他消息》

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戴耀廷擬認顛覆國家政權，對審訊前求情及判刑表示中立

警方國安處拘兩男，涉社交平台發煽動意圖帖文

記協主席陳朗昇涉衝紅燈案表證成立，案件明日裁決

財庫局表示稅務公約令將於９月３０日刊憲，助港落實經濟合作

選委及議員等倡設中醫藥管理局，獨立於西醫管理

金管局紐約時段承接約１９﹒３９億港元沽盤

信保局推出彈性賠償率安排，提升出口商信用限額

內地學校將可參加中學文憑試，考評局表示暫未知參與學校數目

環保署冀科技園和喵坊在租務問題上取得進展

金紫荊廣場周末舉行國慶升旗儀式，市民須留意特別交通安排

９月人均強積金蝕１﹒５萬元，年初至今蝕近５﹒４萬

深股通全日流出１２﹒５億元，結束連續兩日淨流入；滬股通全日流出７億元，外資淨流出３８

億元

ＭＳＣＩ表示Ａ５０互聯互通指數追蹤誤差小，反映市場

匯豐推兩年定息按揭計劃，首兩年利率維持２﹒７５厘；匯豐調查指逾八成跨境理財通投資者有

意未來增加投資；匯豐於Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ元宇宙推出欖球體驗活動

官方樓價指數創３年半低，利嘉閣料全年樓價跌約一成

差估署表示８月樓價指數按月跌２﹒３％，創３年半低

美聯促盡快取消「辣招」，否則全年樓價或跌逾一成

恒生投資管理表示ＥＴＦ通推出近三個月交易量呈上升趨勢

Ｅｘｐｅｄｉａ表示７５％香港旅客計劃３１日或之後日本行程

七人欖球賽明日公開發售１萬張三日門票，成人票價１９５０元

中原按揭表示匯豐兩年定按計劃可慳息，料定按使用率將上升

南商推國慶港元定存優惠，２３８天享年利率３﹒６厘

雷祺光再獲委任為財匯局非執行董事，為期兩年

彭博行業研究表示「二十大」在即，金融房地產或將復甦

楊潤雄相信進一步放寬防疫將刺激旅遊業，正商討加強宣傳

法庭駁回就證監會發出限制通知書權力提出的反對，調查涉唱高散貨

海洋公園表示疫情導致山下園區流標，研調整零售飲食娛樂商業區計劃

羅兵咸與元宇宙開發商ＴｅｒｒａＺｅｒｏ簽署合作協議

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《俄烏開戰》

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烏東四地高票公投入俄，中方表示始終站在和平一邊

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《國際要聞》

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德國懷疑北溪天然氣管道遭蓄意破壞

意大利右翼聯盟贏得大選，梅洛尼料擔任總理

所羅門群島政府拒絕與美國簽聯合宣言

美國民主共和兩黨為眾議院選舉大賣廣告

賀錦麗稱美國將繼續深化與台灣非官方關係

美國各界促請政府撤銷對旅客的疫苗要求

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《外圍經濟》

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６７歲高級經理起訴蘋果，指他沒有獲發留任獎金

Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ推出基金，瞄準難交易資產

ＩＭＦ認為英國財政措施漫無目標，可能加劇不平等

德國將保留兩座核電站，應對天然氣供應不足

英特爾推出新晶片和軟件，希望重奪市場

加密貨幣先升後回，市場料１１月繼續強硬加息

摩根大通表示全球化倒退既帶來風險，也蘊藏著機遇

美國參議員撤回撥款法案條文，能源基礎設施審批受挫

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《新冠肺炎》

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本港新增３９１１宗確診，再多１４名患者離世

上周接兩宗３歲以下針後異常報告，兩青年懷疑心肌炎

安心出行推「親子針卡」，資科辦提醒處所更新掃瞄器

全國昨增確診略回落至７４４宗，寧夏逾兩百宗續居首

政制及內地事務局副局長胡健民確診，正進行隔離

梁栢賢稱應分析輸入個案臨床情況，盡早放寬０＋０

湯家驊建議提供口服藥供外遊市民傍身，官員專家落閘

葉劉淑儀稱若確診及入院者續跌，１０月有望「０＋０」

黃傑龍冀一兩周內推「０＋０」，憂防疫影響旅客訪港

默沙東與國藥就新冠口服藥莫納皮拉韋簽合作框架協議

業界料醫生簽發免針紙或有壓力，病人組織憂寒蟬效應

濫發「免針紙」西醫蔡淑梅被指保釋期間仍然開診

蔡堅稱只要無停牌令，涉案醫生可繼續開診

被捕醫生免針紙將失效，資科辦將更新處所驗證掃瞄器

醫管局聯同三間大學發表中醫新冠復康診療臨床研究

香港快運下月起加開８萬個機位，增加前往日泰星班次

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