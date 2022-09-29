《運籌帷幄－梁業豪》留意淡友大戶何時加快平舊倉套利

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和４２﹒５％，局

勢則均尚屬顯著向淡。９月份期貨期權到期前，淡友大戶無時無刻都在盡量推低大市，為自己爭

取最大利潤。期間未見好友努力反撲，只在且戰且退，雖則低位的承接力喜見逐漸增大。本周最

後一個交易日，即明天（３０日）為９月份場外股票期權到期日，除非有奇蹟，好友難望迅速重

奪市場控制權。此外，下周二（４日）港股假期休市後，好友若仍不振作，後市將不容樂觀，恐

怕須繼續往下尋底。

從另一個角度來看，恒指２０天年度化歷史波幅近日跌至很低的水平，證明港股於持續下跌

的市況中，下跌動力已經減弱。客觀而言，港股已跌抵嚴重超賣的水平，只待有新利好消息出現

，便可正式展開幅度顯著的反彈。於大市正式轉升為跌前，淡友大戶若繼續進攻，屬正常現象；

投資者應細心觀察市況變化，看看他們何時會加快平舊倉套利的行動。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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