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即市新聞

29/09/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》留意淡友大戶何時加快平舊倉套利

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和４２﹒５％，局
勢則均尚屬顯著向淡。９月份期貨期權到期前，淡友大戶無時無刻都在盡量推低大市，為自己爭
取最大利潤。期間未見好友努力反撲，只在且戰且退，雖則低位的承接力喜見逐漸增大。本周最
後一個交易日，即明天（３０日）為９月份場外股票期權到期日，除非有奇蹟，好友難望迅速重
奪市場控制權。此外，下周二（４日）港股假期休市後，好友若仍不振作，後市將不容樂觀，恐
怕須繼續往下尋底。
　　從另一個角度來看，恒指２０天年度化歷史波幅近日跌至很低的水平，證明港股於持續下跌
的市況中，下跌動力已經減弱。客觀而言，港股已跌抵嚴重超賣的水平，只待有新利好消息出現
，便可正式展開幅度顯著的反彈。於大市正式轉升為跌前，淡友大戶若繼續進攻，屬正常現象；
投資者應細心觀察市況變化，看看他們何時會加快平舊倉套利的行動。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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