《ＥＴＦ解碼－羅博仁》打開元宇宙投資新領域

《ＥＴＦ解碼》元宇宙（Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ）為近年投資市場熱話，２０２１年底

Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布改名為「Ｍｅｔａ」，將市場對元宇宙的關注推向高峰。根據麥肯錫的預

測，元宇宙的價值有可能於２０３０年達到５萬億美元。儘管專家對元宇宙的發展意見不一，但

元宇宙概念的投資機會正不斷增加。下文概述何謂元宇宙，並探討虛擬世界熱潮所帶來的投資機

會。



＊元宇宙是什麼？＊



「元宇宙」獲廣泛定義為沉浸式（ｉｍｍｅｒｓｉｖｅ）虛擬世界，用戶可在電腦模擬環境

中互動。元宇宙的應用範圍非常龐大，涵蓋虛擬教室、虛擬辦公室、虛擬音樂會，甚至虛擬餐廳

等，而元宇宙所衍生的數碼經濟（Ｄｉｇｉｔａｌ ｅｃｏｎｏｍｙ）亦不斷發展，讓用戶以加

密貨幣買賣虛擬化身及遊戲物品等虛擬商品。

隨著疫情加速數碼轉型，驅使愈來愈多企業在元宇宙中尋找新商機。根據Ｓｔａｔｉｓｔａ

數據，有９２％受訪企業認為疫情加速了元宇宙科技的發展。今年元宇宙領域的投資金額更見急

增，麥肯錫報告指出，不同企業、創投及私募基金於２０２２年首五個月在元宇宙的投資金額已

超過１，２００億美元，較２０２１年全年投資金額５７０億美元增長超過兩倍。



＊如何投資元宇宙？＊



個人投資者可從不同渠道投資元宇宙，例如投資於元宇宙相關公司的股票，如虛擬實境設備

製造商、線上會議服務供應商、視像串流公司及３Ｄ遊戲創作公司等。與其他股票投資一樣，投

資者在作出任何投資決定前，須徹底了解有關公司的業務。

另一種投資於元宇宙的方式為購買加密貨幣及ＮＦＴ（Ｎｏｎ－ｆｕｎｇｉｂｌｅ

ｔｏｋｅｎ），後者包括最近興起的虛擬房地產（在元宇宙中可供用戶購買作出租或轉售的土地

）。然而，由於元宇宙仍處於起步階段，而且許多私人持有的元宇宙平台以較低透明度運作，投

資虛擬資產所涉及的網絡安全風險可能高於股票投資。此外，元宇宙概念可能需時十年或以上才

能實現。因此，此等虛擬資產通常被視為高風險投資，未必適合風險胃納較低的投資者。

若投資者缺乏時間、選股經驗，或希望避免承擔高風險，ＥＴＦ可能是投資元宇宙較理想的

選擇。ＥＴＦ一般投資於一籃子股票，涵蓋從事不同業務、來自不同子行業的公司，讓投資者以

相對較低風險，便捷地投資元宇宙。此外，ＥＴＦ的詳細資料（如相關證券組合及資產淨值）每

日披露，相對擁有較高透明度。主動型ＥＴＦ更讓基金經理靈活地調整投資組合配置。

本港現時有三隻主動型元宇宙相關ＥＴＦ及一隻區塊鏈ＥＴＦ上市，於２０２２年８月，四

隻ＥＴＦ的總市值達到２﹒１６億港元。瀏覽香港交易所ＥＴＦ網站

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《香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁》



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