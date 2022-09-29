《缸邊隨筆－石鏡泉》十年一覺揚州夢！

《缸邊隨筆》中國五千年文化，三千年詩詞，正是大江淘盡，有乜事情不可用詩詞說透。今

藉恒指跌穿１１年底，且以恒指自２００３年１月起升，以詩詞論市，但請看文末字，以恒指先

行。



恒指於２００３年起升，見過三萬二，跌過至萬一；再彈回上三萬三，又跌；又回上三萬一

，再回下至今，怎看？



①位恒指急升。正是：春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花。《孟郊：登科後》



②位恒指急急升，股民必癡。正是：有一美人兮，見之不忘，一日不見兮，思之如狂。《司

馬相如：鳳求凰．琴歌》



③位跌咗。正是：人面不知何處去，桃花依舊笑春風。《崔護：題都城南莊》



④位輸咗。正是：不如意事常八九，可與語人無二三。《方岳：別子才司令》



⑤位緩慢反彈，好難好合皮。正是：回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴。《蘇軾：定風波》



⑥位終彈上。不過是：萬里悲秋常作客，百年多病獨登台，艱難苦恨繁霜鬢，潦倒新停濁酒

杯。《杜甫：登高》



⑦位今時跌跌跌。正是：世事一場大夢，人生幾度秋涼。《蘇軾：西江月》



⑧位假如跌穿埋２００３年的起升位。就是：古今多少事，都付笑談中。《楊慎：臨江仙》



個別板塊表現又如何，且以些龍頭股來論：



＊股市跌了 總會升返＊



１９年來港股升跌，能使投資者賺錢者，是靠：



（１）市場對其產品服務有需求；



（２）公司肯改革，尋找新市場；



（３）世界環境變，逼你發達；



（４）不要離開香港，正是猛虎不及人家地頭；



（５）公司不要借大。



股市有升跌，今時跌了下去，他日（雖然不知何日）總會升回來。跌市唔入市，都要睇股，

待黎明重現，知道買乜股。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

（編按：圖表請看參網頁版：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱

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