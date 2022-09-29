《盤後部署》內房、車股頹勢未除，１６１７０料為下個關鍵防守位

《經濟通通訊社２９日專訊》今日為期指結算日，恒指高開３１９點，報１７５７０。早段

曾升至１５６２９，惟升勢逐步減弱，臨近中午收市升幅一度收窄至少於２００點。半日升

２１６點，報１７４６６。午後開市約一小時，恒指由升轉跌，最低曾見１７０４６，後段窄幅

上落，最終高開低收。

恒指收報１７１６５，跌８５點或跌０﹒４９％，主板成交９１６﹒８４億元。國企指數報

５９１２，跌４６點或跌０﹒７８％。恒生科技指數報３４８２，跌４３點或跌１﹒２４％。

內地股市方面，上證綜合指數報３０４１，跌３點或跌０﹒１３％，成交２７６４﹒４１億

元人民幣；深證成份指數報１０９１９，升１９點或升０﹒１８％，成交１４９８﹒９９億元人

民幣。



＊今日只錄８﹒２４億資金淨流入＊



恒指上日９日ＲＳＩ已跌穿２０的嚴重超賣區，之前跌穿２０係今年３月份上半個月，而且

最低輕微穿過９，之後就大幅反彈，結果由１８２００水平彈到２２５００水平才再度下跌。今

日雖為期貨結算日，但好友並無太大優勢，開市初段已在１７６００水平遇上阻力，其後內房股

、汽車股再現沽壓，令恒指升勢缺乏承接，最後成功險守１７０００關，走勢依然疲弱。

事實上，今日大市成交額為９１６﹒８４億元，較上日減少１７０﹒６８億元，資金淨流入

只有８﹒２４億元。國慶將至，北水上日雖錄得２７﹒６７億元的資金淨流入，但對大市幫助仍

不大。



＊恒指９日ＲＳＩ跌至１５＊



畢竟，目前內房股陷入困境，可謂近期跌市的重災區。旭輝控股（００８８４）即使澄清內

部信無暗示無力還債，卻遭多間大行調低目標，擔心出現流動性問題，股價今日先反彈近６％，

後來再挫逾１６％，曾跌至０﹒６３元的上市新低（未計除淨）。同業有難，其他內房股都無法

獨善其身，龍湖（００９６０）挫近８％、碧桂園（０２００７）再瀉近１２％，進一步跌近

１﹒６元關。市場對內房股的信心大幅減弱，港股亦很難有繼續上升的動力。

此外，汽車股繼續受壓，造車新勢力「蔚小理」日復日弱。比亞迪（０１２１１）在２００

元關爭持多天都未有進展；科技股只有阿里巴巴（０９９８８）表現較好，其他相關股份表現一

般。板塊表現不濟，資金流入又不多，恒指９日ＲＳＩ進一步跌至１５，１０及２０天線仍在下

跌，弱勢未見扭轉。此外，Ａ股將於長達一星期的國慶假期停市，港股相信仍會受制於１０天線

，而下一個重要防守位料為２０１１年１０月低位１６１７０。（ｅｒ）

