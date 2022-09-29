【俄烏開戰】挪威派出軍隊和警察，保護國內石油和天然氣設施

《經濟通通訊社２９日專訊》北溪天然氣管道遭破壞後，挪威派出軍隊和警察保護國內的石
油和天然氣設施。首相斯特勒周三（２８日）表示，如果遭到任何攻擊，將與北約盟國一同應對
。
斯特勒稱，挪威會派出海軍保護海上鑽油台，並會在陸地設施派出警察。挪威該國石油安全
局日前亦警告，要提防表接近鑽油台的無人機，以防它們發動襲擊。（ｊｆ）
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