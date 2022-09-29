《政經范局－范強》核災、東奧和安倍國葬（一）

《政經范局》在日本自民黨岸田文雄內閣為已故首相安倍晉三舉行國葬這天，東京都警備廳

在全國各地警局支援下，動員了兩萬警力在東京布防。基於安倍是遇刺身亡，而且有美英等多個

盟國的政要前來出席儀式，日本警方傾力而出本也合乎常理。然而不尋常的是，今次警方大舉出

動的一個主要任務，是將群情洶湧的反國葬民眾，阻隔到岸田內閣施展「弔唁外交」的儀式現場

外。



＊被碎片化的民怨＊



在日本經濟泡沫爆破的３０年來，哪怕是歷經海嘯與核災後的家破人亡、流離失所，日本民

間總也還是呈現出一派逆來順受的持久狀態。而自２０１１年３１１東日本大地震導致民主黨政

府「曇花一現」倒台後，自民黨在歷次大選中均保持領導地位。安倍晉三在其政治生涯中３次出

任首相，在自民黨派閥政治中游刃自如，似也沒有招惹太大的民怨。也許正因為如此，當岸田決

定為他舉行國葬時，萬未料到居然引發了日本長久以來最為激烈的民間抗議浪潮。

日本主流媒體對於國內社會矛盾問題一向「惜字如金」，下至個人及家庭的基層事件，上至

民間大規模示威，大多三言兩語輕輕帶過，使得一直以來被報道的社會民怨都處於一種碎片化狀

態，很難引發國際社會和輿論的關注。然而，今次反安倍國葬民眾的密集抗議，使得讀者在閱讀

一條條簡短的新聞報道時，仍能拼湊和感受出一種空前的民怨爆發。

在國葬儀式舉行前的數周，當岸田政府忙於邀請和安排各國貴賓的到來時，東京每個周日都

有市民舉行集會。就在本月１９日，東京代代木公園舉辦了萬人集會，那天正值颱風南瑪都穿越

鹿兒島來襲，示威者冒著雨舉起橫幅和標語，走過澀谷和原宿街頭。

地方議會也加入了反對行列，在最早通過反對意見書的神奈川縣葉山町議會，町議員近藤升

一指出，在過半數國民反對的情況下，地方議會有責任反映民情。在鳥取縣日南町議會，甚至有

自民黨議員加入了提請中央停辦國葬的名列，他們認為，以安倍受肯定的程度，還不至於要為他

舉辦國葬。高知縣大月町議會全會一致通過的意見書則指出，是否舉行國葬應由國會決定。



＊示威者自焚抗議＊



示威活動甚至鬧到了美國。在岸田上周前往紐約出席聯合國大會時，數名旅美日人居然來到

聯國總部外舉標語示威，呼籲岸田政府取消國葬，並簽署《禁止核武器條約》。

最為激烈的抗議事件發生在東京首相官邸和國會議事堂附近，一名７０多歲男子於本月２１

日清晨近７時，在大街上點火自焚。他被送往醫院搶救，現場留下「我個人堅決反對」安倍國葬

的橫幅。

那怕是在安倍國葬的這天，民眾也沒有展示出對他或岸田政府的絲毫「寬容之情」－在高度

戒備的東京，約三百名示威者被擋在舉行國葬儀式的武道館一公里外舉牌抗議。在琦玉縣政府大

樓外，示威者一早就前來抗議大樓降半旗，並反對縣知事大野元裕出席國葬儀式，高呼「把半旗

降下來！」



＊示威者的訴求＊



日本主流媒體指今次民間怒火大爆發，是因為事件揭開了自民黨領導層與統一教會的關係；

民調機構也循此角度設定問卷，不出所料得出了肯定的答案。岸田於是在安倍遇刺後，迅速進行

內閣改組，清理曾與統一教有關聯的閣員，回應了民間的訴求。

然而，只要我們聆聽示威者的訴求，就會發現導致他們不滿的因由要廣泛得多。以下就是根

據日媒報道，而引述的部分示威者言論：

「破壞民主主義的安倍政府也好，不聽國民呼聲的岸田政府也罷，都讓人深感憤怒。錢應該

用在保障年輕人生活上，而不是國葬。」

「為一個與造成很多受害者的原『統一教會』有關係的人舉行國葬不能容忍。希望政府也能

多關注年輕人，想要改變時間的風氣，帶著這樣的想法來參加了集會。」

「國葬未獲得日本國民的同意。」

「無視國民的聲音實施（國葬）的態度在歷史上或全世界來看都是可恥的。即便國葬結束了

也要追究這個問題。」

「不希望浪費稅金。希望用在生活困難的人們身上。安倍持續強行表決通過，將政治玩弄於

股掌之間。不能允許破壞民主主義。」

由此可見，自民黨與統一教會關係只是民眾不滿的其中一小部分，較多被提出的問題，反而

是一、岸田內閣決定國葬過程是否符合程序；二、安倍的國民認受程度是否足以為他舉行國葬；

三、希望政府資源投用於年輕人和弱勢社群；等等。種種訴求被簡化成「統一教會問題」，為甚

麼？



《經濟通通訊社評論員 范強》

