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29/09/2022 17:37

《台股攻略－黃振宇》英國央行出手救市，台股隨外圍股市反彈

　　《台股攻略》英國央行出手救市，台股隨著外圍股市反彈，台塑四寶、航空及觀光股撐市，
指數最多升超過１８０點，記憶體、ＩＣ設計及電動車概念股受捧，加權指數最終收１３５３４
點，升６８點，成交金額為２１３１﹒４８億元（新台幣．下同），重上１３５００點，三大法
人合計淨買入７﹒１２億元。
　　塑化權值股的台塑四寶同步上揚，台塑化升２％，台化升２﹒４％，台塑升１﹒１％，南亞
升０﹒９％。台灣行政院宣布下月１３日起，正式放寬邊境管制措施，啟動「０＋７」政策，消
息刺激航空雙雄的長榮航及華航分別升３﹒２％及４﹒８％。觀光類股的雲品及晶華升超過６％
，王品、遠雄來、夏都、六福及美食－ＫＹ均升２％至４％。另外，電子三雄台積電高開低收，
收４３５元，跌０﹒７％；鴻海為三雄中走勢較強，收１０１﹒５元，升１％；聯發科續弱，收
５４３元，跌０﹒４％。記憶體股亦展開反彈，旺宏升５％，華邦電、南亞科及華泰均升超過
３％，晶豪科升２﹒７％，鈺創升１﹒５％。ＩＣ設計股的松翰、力旺及原相均升超過５％，揚
智、點晶、義隆及連宇亦升超過４％。電動車概念股升勢凌厲，胡連、和泰車及乙盛－ＫＹ均升
超過５％，明安、欣銓、同致、福懋、金居及中電均升３％至４％。
　　雖然英國央行宣布將購買長期債券，美國１０年期債息回落，帶動大市反彈，但目前台股仍
處於弱勢，加上不明朗因素仍未消除，投資者宜保持審慎，不宜過份進取。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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