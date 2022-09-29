《窩輪豪情－梁業豪》如何洞悉好友大戶開始反攻？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

必需性消費業與資訊科技業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份

現為領展房產（００８２３）、威高股份（０１０６６）與石藥集團（０１０９３），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股份，則宜首選建設銀行（００９３９）、港鐵（０００６６）與中國銀行（０３９８８）

。

於近期持續下跌的市況中，大家都集中注意力於恒指牛證不斷地被殺倉的情況，而忽略了恒

指熊證職業炒家的活動，。其實，無論是職業炒家或散戶投機者，都有選擇持有牛證或熊證圖利

的權利。但若筆者謂，因持有牛證而錄得虧損者多為散戶投機者，因持有熊證而錄得利潤者多為

職業炒家，大家會認同嗎？出現這種情況的原因，為兩類市場參與者的心理質素有別。建議各位

開始多留意恒指熊證重貨區的下移情況，以及首次出現熊證被殺倉，啟示好友大戶開始反攻的情

況。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組

：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

