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29/09/2022 08:51

【虛幣世界】加密貨幣大致持平，韓國開展數字貨幣工作

　　《經濟通通訊社２９日專訊》英國央行宣布購買長債，美債收益率開始回落，美股則略見反
彈，加密貨幣走勢普遍持平，比特幣處於１９０００美元水平，不過走勢接近２０天平均線。而
以太坊項目Ｒｉｂｂｏｎ　Ｆｉｎａｎｃｅ推出加密期權交易所，其中去中心化金融　
（ＤｅＦｉ）協議讓市場關注，該項目負責人表示，預計前六個月每天的交易量將超過１億美元

　　另外，韓國央行行長李昌鏞表示，將進一步加強中央銀行開展與數字貨幣相關的工作，其中
韓國央行正在與許多商業銀行一起試驗央行數字貨幣，但尚未就是否發行央行數字貨幣做出最終
決定。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９４８８﹒４７元（美元．下同），升０﹒３９％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１３３５﹒０８元，跌０﹒１６％；艾達幣報
０﹒４３５３元，跌０﹒２１％；瑞波幣報０﹒４４８１元，跌０﹒２２％。（ｕｌ）
　
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