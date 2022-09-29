《談國論企－黎偉成》零售消費品三連增銷向俏

《談國論企》中國的消費品零售總額於２０２２年８月份同比續升，連同６及７月份形成三

連升和止住３－５月份三連跌，顯示新冠肺疫變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ散發多發的情況基本受控

，使經濟呈現企穩回升的關鍵窗口。國務院總理李克強２０２２年８月３１日主持召開國務院常

務會議，議決要促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，加上其他提振措施，當可逐步鞏固經

濟恢復基礎，甚至較快的重返穩中有進的發展軌道。



＊升級類及耐用品零售銷售皆有明顯改善＊



來自中國國家統計局所發表的最新資料，社會消費品零售總額於２０２２年８月份達

３﹒６２５８萬億元，同比增長無疑只有５﹒４％，但比７月份和６月份分別增長的２﹒７％及

３﹒１％要高，並止住３－５個月的持續跌勢，即：從疫情於３月份開始再度散發多發，社會消

費品零售市場應聲回落３﹒５％，到４月份加大跌幅至１１﹒１％，而５月份的疫況漸次緩和及

基本受控使跌幅收窄至６﹒７％，至６月份再現回升，便充分表明國家及時從嚴從緊的抗疫控疫

政策和工作，保障人民的生命財產，取得難得的良好效益。這當然要付出不輕代價。

再看社會消費品零售總值於８月份的最新發展，最基本的飲與食之類的零售銷售有增長，而

一般民生所需甚至「升級類」商品的銷情，都有改善。最惹人注目的當然是（一）「升級類」商

品的銷情，穩中向好，如（Ｉ）耐用品如（ｉ）汽車銷售額於８月份３９７５億元，同比升

１５﹒９％，使１－８月份累計２﹒８８９８萬億元的同比減幅收窄至１﹒３％；（ｉｉ）通訊

器材於月份銷７２４億元同比增長６﹒６％，為三連之升。但（ｉｉｉ）家俱類於８月份達

１３１億元，減少８﹒１％，顯然受到商品住宅房的銷情仍低迷的困擾。。

和（ｉｖ）金銀珠寶類銷售額於是月份達２６８億元，同比增長３﹒４％，亦屬三連升，止

住５月份減少２６﹒７％、４月份減２６﹒７％和３月份跌１７﹒９％之況，意味以大媽為主的

人民投資回復生機。（ｖ）化妝品類，於８月份達２８８億元同比減６﹒４％，顯然與社會聚會

仍少有關。

生活類的消費品零售項目，則保持穩定的增長勢頭，其中（二）服裝鞋帽、針紡織品類產品

，於８月份銷售９６３億元，同比增５﹒１％，而７月份增６﹒８％和６月份升１﹒２％，扭轉

５月份跌１６﹒２％、４月份大幅減少２２﹒８％和３月份減１２﹒７％之況，居民近期再添衣

買鞋，同樣是良性的啟示。

（三）生活必須的消費品零售，保持相對穩定的增長態勢，如（１）糧油食品類產品的銷售

額，於８月份達１，４３７億元同比增長８﹒１％，（２）飲料類產品２５５億元升５﹒８％，

（３）中西藥品類產品的銷售５１９億元同比增長９﹒１％。



＊網上零售保持穩定增長佔比逐步提升佳象＊



（四）全國網上零售額的變化，可見居民在疫情頻發之況加大改變購物的習慣：於２０２２

年１－８月份累計８﹒４２萬億元同比增３﹒７％，其中實物商品網上零售額７﹒２４萬億元增

５﹒８％和於零售總額佔比提升至２５﹒６％。網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，

只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」

的支持。

要留意，國務院總理李克強７月２１日主持召開國務院常務會議，特別提到要支持個人消費

貸款、房地產和平台經濟等幾個重要舉措，以持續擴大有效需求的政策舉措，增強經濟恢復發展

拉動力；會議重點提出「消費」，強調消費乃與民生息息相關，應成為「經濟主拉動力」，要求

要支持金融機構對「受疫情影響」的個人消費貸款，採取更加靈活的安排。相信所指的受疫情影

響的個人消費貸款，會是家電等耐用品項目。

李克強在８月３１日主持召開國務院常務會議，進一步明確指出，要以促投資帶消費增就業

等作為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎。

凡此，可在相當程度抵銷美國、歐洲等地的經濟低迷甚至漸步衰退的衝擊。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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