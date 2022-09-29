恒指開市反彈３１９點；科技股造好，阿里巴巴高開逾５％

《經濟通通訊社２９日專訊》恒指今日開市反彈，開報１７５７０，升３１９點或升

１﹒８５％，主板成交２８﹒３４億元。國企指數報６０６８，升１１０點或升１﹒８５％。恒

生科技指數報３６１２，升８６點或升２﹒４５％。

科技股造好。阿里（０９９８８）現價升５﹒５６％，報７８﹒８５元，該股成交約４８５

萬股，涉資３﹒７６億元，盤中高見７８﹒８５元，最低見７８﹒８５元，暫為表現最佳藍籌；

百度（０９８８８）升３﹒７７％，報１１８﹒５元；美團（０３６９０）升３﹒３８％，報

１７４﹒５元；京東集團（０９６１８）升３﹒０８％，報２０７﹒２元。

隔晚美股中概股上升。阿里（ＢＡＢＡ）升４﹒０１％，收報８０﹒９９美元；京東

（ＪＤ）升０﹒５１％，收報５２﹒９３美元；拼多多（ＰＤＤ）升３﹒２６％，收報

６２﹒９８美元；網易（ＮＴＥＳ）升０﹒１０％，收報７８﹒０５美元；百度（ＢＩＤＵ）升

１﹒７９％，收報１２１﹒４０美元。

其他藍籌股方面，匯控（００００５）升３％，報４１﹒２元；碧桂園服務（０６０９８）

升３﹒８３％，報１３元；碧桂園（０２００７）升３﹒１７％，報１﹒９５元；阿里健康

（００２４１）升３﹒５１％，報３﹒８３元。

即月期指新報１７５８２，升３３４點，高水１２點。即月國指期貨報６０７１，升１１４

點，高水２點。即月科指期貨新報３６１２，升８６點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ７８﹒８５元 升５﹒５６％

碧桂園服務（０６０９８） １３元 升３﹒８３％

百度（０９８８８） １１８﹒５元 升３﹒７７％

阿里健康（００２４１） ３﹒８３元 升３﹒５１％

美團（０３６９０） １７４﹒５元 升３﹒３８％

碧桂園（０２００７） １﹒９５元 升３﹒１７％

京東集團（０９６１８） ２０７﹒２元 升３﹒０８％

匯控（００００５） ４１﹒２元 升３％

中海油（００８８３） ９﹒６４元 升２﹒６６％

海底撈（０６８６２） １６﹒４４元 升２﹒４９％

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（ｅｒ）

