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即市新聞

29/09/2022 09:42

《異動股》零跑汽車開市後較招股價再插２８％，萬物雲同破發

　　《經濟通通訊社２９日專訊》零跑汽車（０９８６３）今日首掛，開報４１元，較招股價
４８元低１４﹒５８％。開市後跌幅訊速擴大，現價較招股價低２８﹒０２％，報３４﹒５５元
，該股成交約３９２萬股，涉資１﹒５９億元。以每手１００股計，不計手續費，每手蝕
１３４５元。
　
＊萬物雲首掛同破發＊
　
　　萬科（０２２０２）系物管股萬物雲（０２６０２）同樣今日首掛，開報４５﹒６元，較招
股價４９﹒３５元低７﹒６％。現報４６﹒５元，較招股價低５﹒７８％，以每手１００股計，
不計手續費，每手蝕２８５元。
　　現時，恒生指數報１７５７０，升３１９點或升１﹒８５％，主板成交６３﹒２５億元。國
企指數報６０６７，升１０８點或升１﹒８２％。恒生科技指數報３６０７，升８１點或升
２﹒３１％。
　　即月期指新報１７５７３，升３２５點，高水２點。即月國指期貨報６０６７，升１１０點
，平水。即月科指期貨新報３６１１，升８５點，高水８點。
　　上證綜合指數報３０６６，升２１點或升０﹒６９％，成交１７８﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１００１，升１０２點或升０﹒９４％，成交２６１﹒３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　　　變幅（％）　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　零跑汽車（０９８６３）　　　　３４﹒５５元　較招股價低２８﹒０２％
　　理想汽車（０２０１５）　　　　９５﹒８０元　　　　　　升０﹒４７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　　５１﹒３０元　　　　　　升１﹒３８％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１３４﹒２０元　　　　　　升２﹒７６％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２０８﹒６０元　　　　　　升１﹒７６％
　　萬物雲（０２６０２）　　　　　４６﹒５０元　　較招股價低５﹒７８％
　　萬科企業（０２２０２）　　　　１４﹒５８元　　　　　　升０﹒８３％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　　１２﹒６０元　　　　　　升０﹒６４％
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　　２﹒９０元　　　　　　跌３﹒０１％
　　華潤萬象生活（０１２０９）　　３０﹒９５元　　　　　　升０﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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