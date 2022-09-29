《異動股》零跑汽車開市後較招股價再插２８％，萬物雲同破發

《經濟通通訊社２９日專訊》零跑汽車（０９８６３）今日首掛，開報４１元，較招股價

４８元低１４﹒５８％。開市後跌幅訊速擴大，現價較招股價低２８﹒０２％，報３４﹒５５元

，該股成交約３９２萬股，涉資１﹒５９億元。以每手１００股計，不計手續費，每手蝕

１３４５元。



＊萬物雲首掛同破發＊



萬科（０２２０２）系物管股萬物雲（０２６０２）同樣今日首掛，開報４５﹒６元，較招

股價４９﹒３５元低７﹒６％。現報４６﹒５元，較招股價低５﹒７８％，以每手１００股計，

不計手續費，每手蝕２８５元。

現時，恒生指數報１７５７０，升３１９點或升１﹒８５％，主板成交６３﹒２５億元。國

企指數報６０６７，升１０８點或升１﹒８２％。恒生科技指數報３６０７，升８１點或升

２﹒３１％。

即月期指新報１７５７３，升３２５點，高水２點。即月國指期貨報６０６７，升１１０點

，平水。即月科指期貨新報３６１１，升８５點，高水８點。

上證綜合指數報３０６６，升２１點或升０﹒６９％，成交１７８﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１１００１，升１０２點或升０﹒９４％，成交２６１﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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零跑汽車（０９８６３） ３４﹒５５元 較招股價低２８﹒０２％

理想汽車（０２０１５） ９５﹒８０元 升０﹒４７％

小鵬汽車（０９８６８） ５１﹒３０元 升１﹒３８％

蔚來（０９８６６） １３４﹒２０元 升２﹒７６％

比亞迪（０１２１１） ２０８﹒６０元 升１﹒７６％

萬物雲（０２６０２） ４６﹒５０元 較招股價低５﹒７８％

萬科企業（０２２０２） １４﹒５８元 升０﹒８３％

碧桂園服務（０６０９８） １２﹒６０元 升０﹒６４％

旭輝永升服務（０１９９５） ２﹒９０元 跌３﹒０１％

華潤萬象生活（０１２０９） ３０﹒９５元 升０﹒４９％

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（ｈｃ）

