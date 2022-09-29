《異動股》英倫銀行宣布緊急買債，匯控高開３％，渣打開升逾２％

《經濟通通訊社２９日專訊》匯控（００００５）現價升３％，報４１﹒２元，該股成交約

２９萬股，涉資１１８４萬元。

英倫銀行（ＢＯＥ）緊急出手救市，宣布自周三（２８日）起至１０月１４日，每日購買距

離到期日至少有２０年的英國國債，每日最多５０億英鎊，總規模６５０億英鎊，刺激英鎊兌美

元反彈。

銀行股回升；渣打（０２８８８）升２﹒６５％，報４８﹒４元；恒生（０００１１）升

０﹒５１％，報１１８﹒８元；中銀（０２３８８）升０﹒３８％，報２６﹒３５元；東亞

（０００２３）升０﹒５３％，報９﹒４元。

現時，恒生指數報１７５７０，升３１９點或升１﹒８５％，主板成交２８﹒３４億元。國

企指數報６０６８，升１１０點或升１﹒８５％。恒生科技指數報３６１２，升８６點或升

２﹒４５％。

即月期指新報１７５８４，升３３６點，高水１４點。即月國指期貨報６０７１，升１１４

點，高水２點。即月科指期貨新報３６１２，升８６點，高水９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４１﹒２０元 升３﹒００％

渣打（０２８８８） ４８﹒４０元 升２﹒６５％

友邦（０１２９９） ６６﹒３０元 升１﹒０７％

恒生（０００１１） １１８﹒８０元 升０﹒５１％

中銀（０２３８８） ２６﹒３５元 升０﹒３８％

東亞（０００２３） ９﹒４０元 升０﹒５３％

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒１９元 無升跌

港交所（００３８８） ２７６﹒６０元 升１﹒１７％

中國平安（０２３１８） ３９﹒７０元 升１﹒７９％

建行（００９３９） ４﹒４６元 升０﹒２２％

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（ｈｃ）

