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29/09/2022 09:31

《異動股》英倫銀行宣布緊急買債，匯控高開３％，渣打開升逾２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》匯控（００００５）現價升３％，報４１﹒２元，該股成交約
２９萬股，涉資１１８４萬元。
　　英倫銀行（ＢＯＥ）緊急出手救市，宣布自周三（２８日）起至１０月１４日，每日購買距
離到期日至少有２０年的英國國債，每日最多５０億英鎊，總規模６５０億英鎊，刺激英鎊兌美
元反彈。
　　銀行股回升；渣打（０２８８８）升２﹒６５％，報４８﹒４元；恒生（０００１１）升
０﹒５１％，報１１８﹒８元；中銀（０２３８８）升０﹒３８％，報２６﹒３５元；東亞
（０００２３）升０﹒５３％，報９﹒４元。
　　現時，恒生指數報１７５７０，升３１９點或升１﹒８５％，主板成交２８﹒３４億元。國
企指數報６０６８，升１１０點或升１﹒８５％。恒生科技指數報３６１２，升８６點或升
２﹒４５％。
　　即月期指新報１７５８４，升３３６點，高水１４點。即月國指期貨報６０７１，升１１４
點，高水２點。即月科指期貨新報３６１２，升８６點，高水９點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　　　４１﹒２０元　升３﹒００％
　　渣打（０２８８８）　　　　　　４８﹒４０元　升２﹒６５％
　　友邦（０１２９９）　　　　　　６６﹒３０元　升１﹒０７％
　　恒生（０００１１）　　　　　１１８﹒８０元　升０﹒５１％
　　中銀（０２３８８）　　　　　　２６﹒３５元　升０﹒３８％
　　東亞（０００２３）　　　　　　　９﹒４０元　升０﹒５３％
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　５﹒１９元　　　　無升跌
　　港交所（００３８８）　　　　２７６﹒６０元　升１﹒１７％
　　中國平安（０２３１８）　　　　３９﹒７０元　升１﹒７９％
　　建行（００９３９）　　　　　　　４﹒４６元　升０﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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