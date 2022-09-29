《異動股》重磅成分股小米跌逾５％，恒生科技指數創成立新低

《經濟通通訊社２９日專訊》小米（０１８１０）現價跌５﹒３６％，報８﹒８３元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒８８％。該股成交約８１１３萬股，涉資７﹒３９億元。
網易（０９９９９）跌２％，報１１７﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
４﹒６２％。快手（０１０２４）跌２﹒８１％，報５１﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅７﹒７５％。
恒生科技指數報３４７２，跌５３點或跌１﹒５２％，最新跌至３４３９﹒６點。
恒生科技指數在２０２０年７月２７日成立，並以２０１４年１２月３１日為基點，基值為
３０００點。
現時，恒生指數報１７１５２，跌９８點或跌０﹒５７％，主板成交６１４﹒５２億元。國
企指數報５９０４，跌５４點或跌０﹒９１％。
即月期指新報１７３５５，升１０７點，高水２０３點。即月國指期貨報５９８２，升２５
點，高水７７點。即月科指期貨新報３５２４，跌２點，高水１１點。
上證綜合指數報３０３９，跌５點或跌０﹒１８％，成交２３８６﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１０９２３，升２４點或升０﹒２２％，成交２９９０﹒６４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） ８﹒８３元 跌５﹒３６％
網易（０９９９９） １１７﹒７０元 跌２﹒００％
快手（０１０２４） ５１﹒８０元 跌２﹒８１％
舜宇光學科技（０２３８２） ７５﹒４０元 跌２﹒３９％
騰訊（００７００） ２７０﹒４０元 跌１﹒３１％
聯想集團（００９９２） ５﹒３４元 跌７﹒２９％
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（ｅｋ）
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