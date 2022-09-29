  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/09/2022 12:05

《午市前瞻》專家指大市非真正技術反彈，萬物雲恐母債子還不宜買

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報１７４６６，升２１６點或１﹒２５％，主
板成交４１３﹒８７億元。恒生中國企業指數報６０２７，升６８點或１﹒１５％。恒生科技指
數報３５４８，升２２點或０﹒６３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報２７６﹒６元，升２﹒６元或０﹒９５％，成交２６﹒７７億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報７８元，升３﹒３元或４﹒４２％，成交２０﹒５５億元；美團收報
１７３﹒５元，升４﹒７元或２﹒７８％，成交１０﹒９６億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊張智威：恒指並非真正反彈＊
　
　　恒指經過上日急跌後，今日上午稍稍反彈，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表
示對反彈不要太認真，原因是今日期指結算，恒指被挾倉後稍稍回升，見開巿時升３００點，其
後回落至升２００點，且成交量偏低，因此估計是期結日的影響，並非真正技術性反彈。
　　他續指外圍經濟的基本面不變，聯儲局加息和俄烏戰爭等消息仍然影響巿場的投資意慾，不
利環球股巿。雖然英國央行宣布購回國債，但他認為只利好個別港股，例如匯豐、長和系，勉強
讓恒指微升。對於恒指長遠走勢，他仍然覺得外圍經濟動盪，恒指反覆尋底，年底最低見
１６１００。
　
＊兩新股跌穿招股價，零跑汽車翻車＊
　
　　今日兩新股上巿，但都跌穿招股價收（半）場。零跑汽車（９８６３）主攻中高端新能源汽
車巿場，車價約１５至３０萬人民幣，２０２１年交付約４萬３千輛電動車，較２０２０年增長
四倍。張智威表示受巿況影響，投資意慾下降，不建議沾手新股。在新能源汽車「蔚小理」中，
他最睇好理想（２０１５），因為該公司最快轉虧為盈，毛利率上升，近日將有新車Ｌ９推出，
可帶動股價，建議現價買入，上望１００元，止蝕價為８８﹒７５元。
　　另一隻萬物雲（２６０２）是萬科集團分拆的物業管理服務公司，張智威認為受累於內房債
務危機，與之相關的公司亦會受到影響，憂慮子公司或會承擔母公司的債務，出現「母債子還」
情況，故此不建議吸納相關股份。（ｅｋ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/09/2022
《午市前瞻》專家指大市非真正技術反彈 萬物雲恐母債子還不宜買
人氣文章財經熱話29/09/2022
【科技股反彈】阿里巴巴、美團受惠雙11程度大不同？
人氣文章開市Good Morning29/09/2022
林家亨：英國面對金融危機風險　無限量臨時買債屬無奈之舉
人氣文章大行報告29/09/2022
【大行炒D乜】四行降阿里巴巴目標　惟富瑞睇得仍然牛
人氣文章財經熱話29/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣大致持平，韓國開展數字貨幣工作
人氣文章中國故事28/09/2022
《神州經脈》人幣瀉不停　離岸觸新低　官媒否認維穩滬指升幅全銷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金