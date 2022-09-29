《午市前瞻》專家指大市非真正技術反彈，萬物雲恐母債子還不宜買

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報１７４６６，升２１６點或１﹒２５％，主

板成交４１３﹒８７億元。恒生中國企業指數報６０２７，升６８點或１﹒１５％。恒生科技指

數報３５４８，升２２點或０﹒６３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２７６﹒６元，升２﹒６元或０﹒９５％，成交２６﹒７７億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報７８元，升３﹒３元或４﹒４２％，成交２０﹒５５億元；美團收報

１７３﹒５元，升４﹒７元或２﹒７８％，成交１０﹒９６億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊張智威：恒指並非真正反彈＊



恒指經過上日急跌後，今日上午稍稍反彈，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表

示對反彈不要太認真，原因是今日期指結算，恒指被挾倉後稍稍回升，見開巿時升３００點，其

後回落至升２００點，且成交量偏低，因此估計是期結日的影響，並非真正技術性反彈。

他續指外圍經濟的基本面不變，聯儲局加息和俄烏戰爭等消息仍然影響巿場的投資意慾，不

利環球股巿。雖然英國央行宣布購回國債，但他認為只利好個別港股，例如匯豐、長和系，勉強

讓恒指微升。對於恒指長遠走勢，他仍然覺得外圍經濟動盪，恒指反覆尋底，年底最低見

１６１００。



＊兩新股跌穿招股價，零跑汽車翻車＊



今日兩新股上巿，但都跌穿招股價收（半）場。零跑汽車（９８６３）主攻中高端新能源汽

車巿場，車價約１５至３０萬人民幣，２０２１年交付約４萬３千輛電動車，較２０２０年增長

四倍。張智威表示受巿況影響，投資意慾下降，不建議沾手新股。在新能源汽車「蔚小理」中，

他最睇好理想（２０１５），因為該公司最快轉虧為盈，毛利率上升，近日將有新車Ｌ９推出，

可帶動股價，建議現價買入，上望１００元，止蝕價為８８﹒７５元。

另一隻萬物雲（２６０２）是萬科集團分拆的物業管理服務公司，張智威認為受累於內房債

務危機，與之相關的公司亦會受到影響，憂慮子公司或會承擔母公司的債務，出現「母債子還」

情況，故此不建議吸納相關股份。（ｅｋ）

