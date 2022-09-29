《美元走勢－羅明立》英鎊兌美元反彈，初步阻力１﹒０９３０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４４﹒７０ １４４﹒８１ １４４﹒０３

歐元╱美元 ０﹒９６６２ ０﹒９７３７ ０﹒９６３２

英鎊╱美元 １﹒０８０６ １﹒０８８７ １﹒０７６０

美元╱瑞郎 ０﹒９８１４ ０﹒９８５６ ０﹒９７４５

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８５００ ７﹒８４８４

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《美元走勢》美匯指數昨日（２８日）從高位回落；英國公布大規模減稅計劃，令市場擔心

政府要大量發債以應付開支，令債息大幅抽升。為防止金融危機惡化，英國央行宣布臨時購買長

期國債操作，以穩定債息及恢復市場的有序性，英鎊反彈，而英國１０年期和３０年期收益率曲

線自２００８年以來首次出現倒掛。歐盟委員會宣布第八輪對俄制裁措施，增加對俄羅斯個人和

實體的制裁清單，全面禁止俄羅斯商品在歐盟市場銷售。美國聯儲局官員加息態度繼續強硬，

１１月加息０﹒７５％的機會超過五成。

英鎊兌美元向上反彈，初步阻力位於１﹒０９３０，下一步阻力位於１﹒１０３０；初步支

持位於１﹒０７３０，下一步支持位於１﹒０５５０，市場猜測英倫銀行可能會出手加息，鎊匯

大幅波動但整體壓力仍在下方。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒０８００ １﹒０７００ １﹒０８５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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