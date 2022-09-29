【新冠肺炎】台灣下月１３日起入境改「０＋７」免居家檢疫

《經濟通通訊社２９日專訊》台灣當局宣布，下月１３日起放寬入境人員免居家檢疫，改為
「０＋７」自主防疫，期間如要外出需有兩日內快測陰性結果。
另外，衛生部門表示，邊境管制措施第一階段調整今日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽
證，同時取消入境核酸檢測，改以發放四劑快速測試劑，「一人一室」居家檢疫改為三天檢疫及
四天自主防疫，並於入境日及第三日檢疫期滿時進行快測。（ｂｉ）
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