【新冠肺炎】台灣下月１３日起入境改「０＋７」免居家檢疫

《經濟通通訊社２９日專訊》台灣當局宣布，下月１３日起放寬入境人員免居家檢疫，改為

「０＋７」自主防疫，期間如要外出需有兩日內快測陰性結果。

另外，衛生部門表示，邊境管制措施第一階段調整今日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽

證，同時取消入境核酸檢測，改以發放四劑快速測試劑，「一人一室」居家檢疫改為三天檢疫及

四天自主防疫，並於入境日及第三日檢疫期滿時進行快測。（ｂｉ）

