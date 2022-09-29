《匯思－余偉文》約２００位金融界領袖出席１１月２日投資峰會

《匯思》還有一個月左右，香港金融管理局將舉辦國際金融領袖投資峰會，屆時我們會迎來

約２００位金融界的領袖人物。



＊匯聚百多家全球重要金融機構負責人＊



１１月２日的峰會是財政司司長在《 ２０２２至２３財政年度政府財政預算案》宣布的一

項舉措。這項盛事匯聚１００多家全球重要金融機構的主要負責人，當中超過３０家機構由集團

董事長或行政總裁代表，機構類別涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對沖基金

和保險等各個金融環節。與會者將透過演講、專題討論和對話等形式，分享、探討如何應對和克

服各種錯綜複雜的不確定因素，並尋求新的突破。



＊集中討論滯脹地緣政治及疫情風險等＊



峰會將集中討論全球金融界面臨的三大挑戰和機遇。一是滯脹風險、利率上升帶來的不確定

性，加上日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響所造成的疊加風險。峰會也會討論對未來金融

業發展具深遠影響的兩大趨勢，即科技和可持續發展。過去幾年，科技和創新不斷取得重大突破

，挑戰固有思維和現狀，重新定義金融服務的內涵和服務模式。與此同時，可持續金融漸成主流

，令我們反思金融的基本價值，引導更多金融資源投向應對氣候變化的項目和舉措。



＊峰會應以實體形式進行＊



這些議題固然影響全球金融市場，同時也與實體經濟息息相關。聚焦我們身處的區域，峰會

也會邀請內地金融監管機構負責人，就內地與全球金融市場不斷深化的聯繫所帶來的發展機遇，

分享他們精闢的見解。這些討論將有助我們思考，面對重重不確定性和挑戰，香港國際金融中心

應如何更好地定位，保持競爭力，致力提供更高效、更可靠、更可持續的金融服務，為國際社會

作出積極貢獻。

集思廣益固然是重點，峰會還具有另一重積極的意義。基於新冠疫情而實施的旅遊限制，近

三年來金融機構的負責人難以踏足香港。隨著限制有所放寬，峰會有條件也應該以實體形式進行

，讓這些負責人在參會的同時，還有機會親身與員工見面、約見客戶、建立新的關係。同樣重要

的是，他們可以切身處地感受香港的韌性和活力，並了解發展亞洲業務的過程中香港可以提供的

機遇。



＊新一輪放寬防疫措施有助峰會成功舉行＊



香港的魅力超越商業和金融。因此，我們將為峰會的活動增添文化藝術色彩，讓與會者通過

Ｍ＋ 博物館，體驗西九文化區這個世界級文化藝術機構的願景，領會香港國際大都會、中西文

化薈萃的獨特之處。對於留港時間較長的峰會參與者，載譽回歸的香港國際七人欖球賽更是另一

項吸引的盛事。

當前，香港仍需要實施一些防疫措施，我非常感謝親身來港參會的朋友。他們是全球金融界

的重量級人物，多年來一直給予香港堅實的支持。商務繁重，他們大多數只能在香港短暫逗留，

因此我們應提供合理的配套，發揮一個充滿活力的國際城市的功能，讓他們在港期間能夠如常開

會、洽談業務、建立人脈與聯繫。新一輪放寬防疫措施非常有幫助，讓我們有更好的基礎，制訂

落實適切的安排，方便與會者赴港出席，確保峰會成功舉行，彰顯香港國際金融中心的地位。

我們為峰會做了大量的籌備工作，衝刺階段不容鬆懈。令人欣慰的是，參與籌備的各方都積

極投入，為峰會成功舉辦傾盡全力。我期待陣容鼎盛的金融精英聚首一堂的一刻，集思廣益，有

助我們應對克服前行路上的各種挑戰，讓香港國際金融中心地位更形鞏固。





香港金融管理局

總裁

余偉文



２０２２年９月２９日

