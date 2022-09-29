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29/09/2022 09:09

《匯思－余偉文》約２００位金融界領袖出席１１月２日投資峰會

　　《匯思》還有一個月左右，香港金融管理局將舉辦國際金融領袖投資峰會，屆時我們會迎來
約２００位金融界的領袖人物。
　
＊匯聚百多家全球重要金融機構負責人＊
　
　　１１月２日的峰會是財政司司長在《　２０２２至２３財政年度政府財政預算案》宣布的一
項舉措。這項盛事匯聚１００多家全球重要金融機構的主要負責人，當中超過３０家機構由集團
董事長或行政總裁代表，機構類別涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對沖基金
和保險等各個金融環節。與會者將透過演講、專題討論和對話等形式，分享、探討如何應對和克
服各種錯綜複雜的不確定因素，並尋求新的突破。
　
＊集中討論滯脹地緣政治及疫情風險等＊
　
　　峰會將集中討論全球金融界面臨的三大挑戰和機遇。一是滯脹風險、利率上升帶來的不確定
性，加上日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響所造成的疊加風險。峰會也會討論對未來金融
業發展具深遠影響的兩大趨勢，即科技和可持續發展。過去幾年，科技和創新不斷取得重大突破
，挑戰固有思維和現狀，重新定義金融服務的內涵和服務模式。與此同時，可持續金融漸成主流
，令我們反思金融的基本價值，引導更多金融資源投向應對氣候變化的項目和舉措。
　
＊峰會應以實體形式進行＊
　
　　這些議題固然影響全球金融市場，同時也與實體經濟息息相關。聚焦我們身處的區域，峰會
也會邀請內地金融監管機構負責人，就內地與全球金融市場不斷深化的聯繫所帶來的發展機遇，
分享他們精闢的見解。這些討論將有助我們思考，面對重重不確定性和挑戰，香港國際金融中心
應如何更好地定位，保持競爭力，致力提供更高效、更可靠、更可持續的金融服務，為國際社會
作出積極貢獻。
　　集思廣益固然是重點，峰會還具有另一重積極的意義。基於新冠疫情而實施的旅遊限制，近
三年來金融機構的負責人難以踏足香港。隨著限制有所放寬，峰會有條件也應該以實體形式進行
，讓這些負責人在參會的同時，還有機會親身與員工見面、約見客戶、建立新的關係。同樣重要
的是，他們可以切身處地感受香港的韌性和活力，並了解發展亞洲業務的過程中香港可以提供的
機遇。
　
＊新一輪放寬防疫措施有助峰會成功舉行＊
　
　　香港的魅力超越商業和金融。因此，我們將為峰會的活動增添文化藝術色彩，讓與會者通過
Ｍ＋　博物館，體驗西九文化區這個世界級文化藝術機構的願景，領會香港國際大都會、中西文
化薈萃的獨特之處。對於留港時間較長的峰會參與者，載譽回歸的香港國際七人欖球賽更是另一
項吸引的盛事。
　　當前，香港仍需要實施一些防疫措施，我非常感謝親身來港參會的朋友。他們是全球金融界
的重量級人物，多年來一直給予香港堅實的支持。商務繁重，他們大多數只能在香港短暫逗留，
因此我們應提供合理的配套，發揮一個充滿活力的國際城市的功能，讓他們在港期間能夠如常開
會、洽談業務、建立人脈與聯繫。新一輪放寬防疫措施非常有幫助，讓我們有更好的基礎，制訂
落實適切的安排，方便與會者赴港出席，確保峰會成功舉行，彰顯香港國際金融中心的地位。
　　我們為峰會做了大量的籌備工作，衝刺階段不容鬆懈。令人欣慰的是，參與籌備的各方都積
極投入，為峰會成功舉辦傾盡全力。我期待陣容鼎盛的金融精英聚首一堂的一刻，集思廣益，有
助我們應對克服前行路上的各種挑戰，讓香港國際金融中心地位更形鞏固。
　
　
香港金融管理局
總裁
余偉文
　
２０２２年９月２９日

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