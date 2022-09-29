余偉文：逾３０家機構董事長或ＣＥＯ參與峰會，港府提供合理配套

《經濟通通訊社２９日專訊》國際金融領袖投資峰會將於１１月１及２日舉行，金管局總裁

余偉文今日發表《匯思》文章指出，屆時會迎來約２００位金融界的領袖人物，這項盛事將匯聚

１００多家全球重要金融機構的主要負責人，當中超過３０家機構由集團董事長或行政總裁代表

，機構類別涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對沖基金和保險等各個金融環節

。



＊與會者包括匯控、渣打及大摩等高層＊



據《匯思》文章附上的活動日程，首日會在Ｍ＋博物館舉行導賞團及晚宴，翌日峰會則於四

季酒店舉行峰會。多名重量級金融機構高層會參與峰會，包括匯豐控股（００００５）行政總裁

祈耀年、渣打（０２８８８）行政總裁溫拓思，高盛行政總裁Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ、黑

石總裁Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｇｒａｙ，瑞銀瑞銀董事長Ｃｏｌｍ Ｋｅｌｌｅｈｅｒ、摩根士丹

利行政總裁Ｊａｍｅｓ Ｇｏｒｍａｎ、花旗行政總裁Ｊａｎｅ Ｆｒａｓｅｒ等。



＊討論全球金融界的三大挑戰和機遇＊



是次峰會將集中討論全球金融界面臨的三大挑戰和機遇。一是滯脹風險、利率上升帶來的不

確定性，加上日趨複雜的地緣政治，以及疫情持續影響所造成的疊加風險。峰會也會討論對未來

金融業發展具深遠影響的兩大趨勢，即科技和可持續發展。



＊新一輪放寬防疫措施有助落實峰會適切安排＊



余偉文表示，非常感謝親身來港參會的朋友，他們是全球金融界的重量級人物，多年來一直

給予香港堅實的支持。商務繁重，他們大多數只能在香港短暫逗留，因此港府應提供合理的配套

，發揮一個充滿活力的國際城市的功能，讓他們在港期間能夠如常開會、洽談業務、建立人脈與

聯繫。新一輪放寬防疫措施非常有幫助，讓本港有更好的基礎，制訂落實適切的安排，方便與會

者赴港出席，確保峰會成功舉行，彰顯香港國際金融中心的地位。（ｃｌ）

