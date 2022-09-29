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29/09/2022 17:23

【夜期時段】１０月期指報１７１８９點，升２１點，高水２３點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，１０月期指在夜期時段開市報１７１８４點，
升１６點，高水１８點，最新報１７１８９點，升２１點，高水２３點，合約成交７６８張。
　　１０月國指期貨在夜期時段開市報５９３０點，升１５點，高水１８點，最新報５９２５點
，升１０點，高水１３點，合約成交６９５張。

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