【夜期時段】１０月期指報１７１８９點，升２１點，高水２３點

《經濟通通訊社２９日專訊》是日期指結算，１０月期指在夜期時段開市報１７１８４點，

升１６點，高水１８點，最新報１７１８９點，升２１點，高水２３點，合約成交７６８張。

１０月國指期貨在夜期時段開市報５９３０點，升１５點，高水１８點，最新報５９２５點

，升１０點，高水１３點，合約成交６９５張。

