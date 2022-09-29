按證公司上半年虧損擴至３﹒６２億元，年金公司因市況波動錄虧損

《經濟通通訊社２９日專訊》按揭證券公司公布，上半年除稅後虧損擴大至３﹒６２億元，

去年同期虧損２４４４萬元，虧損增加主要由於旗下香港年金公司在不確定及波動的市場環境下

為其外匯基金存款作撥備而產生會計虧損，而近年按揭保險業務的大幅增長使分攤入帳的淨保費

收入增加則抵銷部分虧損。

上半年，按揭證券公司淨利息收入２﹒８７億元，按年增２９﹒９％；經營收入１８﹒４８

億元，按年跌３０﹒７％；經營支出２﹒３４億元，按年升０﹒３％；減值撥備７３２﹒６萬元

，按年增６５﹒９％。

在撇除香港年金公司的會計虧損，以及將新承造按揭保險產生的即時入帳佣金支出調整至分

攤入帳藉以與相應的按揭保費收入按貸款年期入帳作匹配的影響後，上半年經調整的除稅後溢利

為４﹒６３億元，權益年計回報率和成本對收入比率分別為７﹒３％及２４％。

雖然香港年金公司錄得會計虧損，其於今年６月３０日的內含價值約為１１０億元，包括權

益總額９０億元和預期將來利潤的現值２０億元。長遠而言反映年金業務可持續發展。

於６月底，資本充足率仍處於１９﹒１％的穩健水平，遠高於財政司司長規定的８％最低要

求。

（ｂｉ）

