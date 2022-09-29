【賣地計劃】中原料三幅住宅地總值逾３４０億，啟德地規模最大

《經濟通通訊社２９日專訊》發展局公布第３季度賣地計劃，下季將推出３幅住宅地，分別

位於啟德、赤柱及堅尼地城，合共涉及２５００個單位。至於一鐵一局，港鐵（０００６６）將

為小蠔灣第１期招標，涉及１４００伙；市建局則推出西營盤皇后大道西項目招標，涉及２００

伙，連同兩個私人重建項目，涉及１８００伙，第３季度私樓單位總供應量約５９００個單位。

中原測量師行張競達表示，政府表明推地決心不減，會繼續多管齊下及持之以恒造地，料今

年度供應可望達標，屬樓市福音。香港銀行跟隨美國加息，但幅度較少，影響不大，加上金管局

放寬壓測，料可抵銷加息壓力。近月樓價雖然明顯回落，建築成本亦持續上漲，幸好近日批出的

沙田顯和里住宅地造價尚算不俗，此消彼長下，地價發展難以估計，相信發展商投地意慾未有減

退，但出價策略傾向審慎保守。



＊三幅住宅地總值料逾３４０億＊



張競達估計，下季推出的３幅住宅地，總值約３４０﹒２億元，當中以啟德地規模最大，地

皮位於前北面停機坪用地，附近項目以公營房屋為主，幸鄰近屯馬線宋皇臺站，交通便利，位置

極具吸引力，預計地皮每呎樓面地價約１﹒２５萬元，地價可達１７２﹒５億元。

堅尼地城西寧街及域多道住宅地地皮面積細，位於廣基工廠大廈及亨富閣之間，料高層單位

可享有海景，另一邊亦可享摩星嶺一帶山景，相信落成後主打中小型單位。堅尼地城市區地皮供

應罕有，相信可吸引中小型發展商入標，估計每呎樓面地價約１﹒６萬元，地價約８﹒３億元。

赤柱環角道豪宅地面積相當大，屬區內２０年來最大型的地皮供應，可落成規模較大的豪宅

屋苑，料可提供６００多個單位，亦會提供一間安老院舍，中高層單位將可飽覽海景，估計每呎

樓面地價約２﹒５萬元，地價約１５９﹒４億元。



＊觀塘安達塘道商業地估值約６﹒９億＊



商業項目方面，政府將推出觀塘安達塘道商業地，張競達指，地皮附近以公營房屋為主，料

該地日後將用作零售及民生服務為主，參考本月初極速批出的鄰近一幅商業地，估計該地每呎樓

面地價約５５００元，地價約６﹒９億元。（ｂｉ）

