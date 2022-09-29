《再戰明天》中國公布製造業ＰＭＩ，新世界公布業績

《經濟通通訊社２９日專訊》中國公布製造業ＰＭＩ，及新世界公布業績，料為周五（３０

日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟能源部長開會討論能源價格飆升問題。周五本港時間晚上

８：３０ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。９：００ｐｍ，美聯儲副主席布雷納

德在一個會議上致開幕詞，會議主題為貨幣政策決策中的金融穩定考量。

數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布８月失業率，料由２﹒６％降至２﹒５％

。本港時間７：５０ａｍ，日本公布８月工業生產，月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％，年

率料由下滑２％改善至升１﹒８％；８月零售銷售月率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒２％，年率

升幅料由２﹒４％擴大至２﹒８％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布９月製造業採購經理人指

數，料由４９﹒４升至４９﹒７；９月非製造業採購經理人指數料由５２﹒６降至５２﹒４；９

月綜合採購經理人指數。本港時間９：４５ａｍ，中國公布９月財新製造業採購經理人指數，料

維持於４９﹒５。本港時間１：００ｐｍ，日本公布８月新屋動工，年率跌幅料由５﹒４％收窄

至４％；９月消費者信心指數料由３２﹒５升至３３﹒３。本港時間２：００ｐｍ，英國公布第

二季出口，季率料由下滑４﹒４％改善至升２﹒４％；第二季國內（區內）生產總值季率料由

０﹒８％逆轉至下滑０﹒１％，年率升幅料由８﹒７％收窄至２﹒９％；第二季進口季率料由

１０﹒４％逆轉至下滑１﹒５％。



＊歐元區公布ＣＰＩ，美國公布芝加哥ＰＭＩ＊



本港時間４：３０ｐｍ，香港公布８月零售銷售，年率升幅料由４﹒１％收窄至２﹒７％。

本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布８月失業率，料維持於６﹒６％；９月消費者物價指數月率

升幅料由０﹒６％擴大至０﹒９％，年率升幅料由９﹒１％擴大至９﹒７％；９月核心消費者物

價指數年率升幅料由４﹒３％擴大至４﹒７％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布８月核心個人

消費支出平減指數，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒５％，年率升幅料由４﹒６％擴大至

４﹒７％；８月個人消費料由０﹒１％升上０﹒２％；８月個人所得料由０﹒２％升上０﹒３％

。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布９月芝加哥採購經理人指數，料由５２﹒２降至５１﹒８。

本港時間１０：００ｐｍ，美國公布９月密歇根大學消費者信心指數，料由５８﹒２升至

５９﹒５。

在本港，明日公布業績的公司有：新世界（０００１７）等。（ｗａ）

