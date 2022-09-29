金管局：上半年零售銀行整體稅前經營溢利按年下跌１９﹒５％

《經濟通通訊社２９日專訊》金管局貨幣與金融穩定情況半年度報告顯示，今年上半年，零

售銀行整體稅前經營溢利較２０２１年同期下跌１９﹒５％。資產回報率在今年上半年亦相應地

下降至０﹒５４％，而２０２１年同期為０﹒６９％。盈利減少是由於非利息收入減少及貸款減

值撥備增加的幅度，足以抵銷了淨利息收入輕微增加所帶來的正面影響。



＊淨息差升至１﹒０３％＊



受惠利率環境呈現上升趨勢的背景下，零售銀行在今年上半年的淨息差略有改善。淨息差由

去年同期的０﹒９８％上升至本年上半年的１﹒０３％。

報告提及銀行的盈利前景將受到多項不明朗因素影響。就外圍環境而言，先進經濟體貨幣政

策緊縮步伐的不確定性及俄烏衝突所產生的持續地緣政治風險，或令全球增長前景蒙上陰影，並

可能抑制貸款需求。就本港狀況而論，雖然利率提升將有利銀行淨息差表現，但在美國更積極加

息的情況下，本地利率快速上升可能對銀行管理其貸款組合的信貸風險構成挑戰。倘該等不明朗

因素進一步加劇，導致貸款顯著減少及資產質素轉差，則可能會對銀行的盈利能力構成壓力。



＊香港銀行業的資本額仍然穩健＊



報告指出，香港銀行業的資本額仍然穩健，並遠高於最低國際標準。本地註冊認可機構的綜

合總資本比率在今年６月底為１９﹒８％，遠高於８％的國際最低要求。期內一級資本比率為

１７﹒７％，而普通股權一級（ＣＥＴ１）資本比率為１５﹒８％。此外，本地註冊認可機構的

非風險為本槓桿比率於今年６月底錄得７﹒７％ 的穩健水平，超過３％的法定最低水平。

以《巴塞爾協定三》下的「流動性覆蓋比率」要求衡量，銀行業的流動性狀況於回顧期內維

持穩健。第１類機構的平均流動性覆蓋比率自２０２１年第４季的１５１﹒９％上升至今年第２

季的１５４﹒９％，遠高於１００％的法定最低要求。同期，第２類機構的平均流動性維持比率

為５８﹒４％，亦遠高於２５％的法定最低要求。

最近期的「穩定資金淨額比率」亦反映認可機構的資金狀況穩定。第１類機構的平均穩定資

金淨額比率於今年第２季維持在１３４﹒１％的高位，遠高於１００％的法定最低要求。第２Ａ

類機構的平均核心資金比率亦保持在１４７﹒７％的高水平，高於７５％的法定最低要求。認可

機構充足的流動性及穩定資金狀況表明，香港銀行業能夠承受流動性衝擊。

於今年６月底，客戶存款佔所有認可機構總負債的比例由六個月前的５７﹒６％小幅下降至

５６﹒２％ 。儘管出現輕微下降，但客戶存款繼續是認可機構的主要資金來源，支撐銀行體系

的穩定資金架構。（ｂｎ）

