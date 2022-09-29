《新股上市》潤歌互動（２４２２）明起招股，入場費約３２３２元

《經濟通通訊社２９日專訊》內地營銷服務提供商潤歌互動（０２４２２）在港上市，將於

全球發售約２﹒５億股，國際及香港分別佔九成及一成，每股招股價介乎０﹒６４元至０﹒８元

，最多集資約２億元，每手４０００股，入場費約為３２３２﹒２元。明日（３０日）起至１０

月７日中午公開招股，預計在１０月１７日掛牌。獨家保薦人為民銀資本有限公司。

是次全球發售，潤歌互動引入一名基石投資者，同意在若干條件的規限下按發售價認購可以

合共１５００萬元配售的數目的發售股份。

集資所得款項約４２﹒２％將用於支持公司的營銷及推廣服務開發及擴展公司的廣告投放服

務；約２６﹒７％將用作進一步開發及擴闊公司的供應商基礎及所提供的虛擬商品類型；約

１４﹒９％將用作收購營銷及相關行業的公司；約６﹒３％將用作開發及運營公司的ＳａａＳ企

業營銷服務平台；及約９﹒９％將用作一般營運資金。

潤歌互動提供的服務覆蓋傳統線下渠道、線上營銷及推廣服務、虛擬商品採購及交付服務、

廣告分發服務及廣告投放服務等全面及量身訂制的服務。公司擁有研發領域的專業技術知識及人

力資源，為客戶提供手機遊戲及軟件開發及維護服務，以及彩票相關軟體系統及設備解決方案的

ＩＴ解決方案。其中，透過彩票業務，集團已與中國２３個省市以及自治區的省級福利彩票發行

管理中心建立業務關係，覆蓋逾９﹒７萬個彩票銷售點。於２０２１財年，收益及經調整溢利分

別為約２﹒２億元人幣及６３６０萬元人幣，２０１９至２０２１年複合增長率高達５６﹒７％

及５６﹒６％。（ａｃ）



