《真知灼見－溫灼培》英倫銀行買債穩市場，但效益成疑

《真知灼見》擔心英政府上周五（２３日）公布的入不敷出財政預算案會導致英政府需要大

舉發債不利債價，踏入本周英國１０年債息便一直攀升並高見４﹒５４１％，並成為自２００８

年１１月，即約１４年高位。為阻止市場的恐慌拋債，英倫銀行昨晚入市大舉購入長債，把英國

１０年債息壓回４﹒００７％水平收市，並揚言會不斷買債支持政府。而英倫銀行的行動亦為英

鎊帶來支持，今早（２９日）於亞洲市場英鎊報８﹒４８港元。



＊英鎊是儲備貨幣有一定影響力＊



英國近年的經濟規模雖不斷縮小，但英鎊始終是國際儲備貨幣，國際投資者對其貨幣及債券

有著一定需求。所以當英國債價不斷下跌，這難免會對全球金融市場同時帶來衝擊。這正好解釋

為何當英倫銀行穩著了英國債券市場後，不單是英鎊，連帶歐美股市也帶來支持的原因。相反，

在避險情緒減退下，昨晚美元反而失支持。



＊英倫銀行料加大量寬與加息並行＊



不過整個英國債市危機始終是出自於英政府的入不敷出財政預算案。這個問題一日不解決，

就是英倫銀行如其所說會不斷買債，極其量只能短暫支撐債價，但在英倫銀行大印鈔票購債同時

，料會對英鎊匯價構成壓力。而為了保英鎊匯價，市場開始猜測英倫銀行將會加大加息步伐，並

把現時２﹒２５％息率於１１月先加息１﹒２５％，並到明年３月將其推上５﹒７５％水平，而

按利率期貨市場估計，這正是市場共識。至於在加大量寬與加息同時操作下，會對短線英鎊帶來

如何影響？這要視乎是量寬金額大還是加息抽走資金多。但由於英倫銀行沒有表明會動用多少資

金買債，現階段難作分析。



＊提防英樓市會帶來另一波衝擊＊



至於英倫銀行一方面加大量寬購債，另一方面又加息保英鎊，最終能否完滿把一切穩定下來

？這當然也沒這麼簡單。一點必須理解，在過去三年疫情期間，由於量寬加上超低息，英國樓市

上升了不少，多少有點泡沫情況。假如息率加至５﹒７５％，英國樓市隨時可出問題，這可能性

大家不能忽視。屆時可會為英經濟帶來另一波的衝擊。料英鎊長遠仍是易跌難升，初步上升阻力

１﹒１０美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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