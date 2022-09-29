《投資特寫－潘恩美》中國經濟周期與眾不同，消費信心可望回升

《投資特寫》今年夏天，中國市場好淡因素交錯紛陳，影響投資者情緒，市況變得波動。儘

管全球衰退風險增加、通脹憂慮及地緣政治局勢升溫，中國內地亦難獨善其身，面對樓市低迷、

疫情反覆及消費信心下降，惟中國經濟周期與眾不同，具減息空間，消費信心有望見底回升，波

動市中正隱現機遇。

踏入秋季，內地樓市問題仍未解決，短期內市場上或再有負面消息打擊民眾入市信心。雖然

內地存在風險的抵押貸款對比整體家庭負債微不足道，但當局似乎也意識到有必要恢復民眾對樓

市的信心，並採取措施減低經濟下行風險，如早前內地監管機構已對物業按時完工提出保證。

疫情依然是影響未來數季內地經濟增長的關鍵因素。「動態清零」政策或會持續一段時間，

但當局已放寬部分限制，並正改善政策，往後再現大規模封城的機會偏低，因此防疫對經濟活動

及就業市場的影響預料大幅減少。

此外，夏季也不乏好消息，為市場帶來利好跡象，其中包括美國預託證券 （ＡＤＲ） 審

計糾紛取得進展、政府逐步加大財政及貨幣政策以重振經濟等。當歐美等地為遏抑通脹而收水之

際，中國可能是目前唯一一個放寬貨幣政策的大型經濟體。再者，國內高度自給自足、消費市場

龐大、具進一步減息空間，以及正在關稅、科技和資本市場方面與美國脫鈎，將有助減低未來受

到外圍經濟轉差的影響。

考慮到內地的流動性需求、監管風險及盈利預期等因素都正在改善，我們認為最壞情況已過

。隨著影響估值及市場氣氛的種種挑戰及預期都明朗化，且企業盈利逐步改善，部分行業的盈利

預測更開始上調，加上消費信心似乎已達谷底，可望反彈回升等，均支持中國市場前景向好，投

資價值開始顯現。投資者不妨留意有望受惠於脫鈎及替代進口產品趨勢的股份，避開直接或間接

受地緣政治風險衝擊的企業。

《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



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