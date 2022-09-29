《保險智衛－余栢堅》短期儲蓄保證回報，助你逆市穩守「智富」

《保險智衛》面對第五波疫情、俄烏衝突、美國加息及股市大幅下滑等因素，我們無間斷檢

視及分析各保險儲蓄產品的資產保障及財富累積功能。根據政府上月發出的《二零二二年半年經

濟報告》１，香港經濟在第二季整體上有所改善，不過改善程度較預期緩慢，美國加快收緊貨幣

政策對環球股票市場不利、烏克蘭衝突持續等問題感到憂慮，投資氣氛維持審慎。經濟似乎在短

期內「不似預期」，如果你已擁有中╱長期儲蓄保險計劃作後盾，還有什麼理財工具可以應對短

暫經濟疲弱？



＊保證回報應對通脹升溫＊



報告指出通脹整體雖維持溫和，但香港基本食品價格的升幅明顯從去年底的１﹒４％加快至

第二季的５％，面對通脹在未來可能急速加劇，一個短期並具保證回報的儲蓄計劃或有助提升資

產的抗通脹能力。市場上短期儲蓄保險的選擇也不少，例如有些三年期計劃只需繳費兩年，於保

單期滿後並可給予保證期滿回報，若選擇一筆過預繳兩年全部保費，更可獲更高的保證回報率，

有效在短暫逆市中應對通脹壓力，有助保障資產。



＊穩達短期目標增值資產＊



有保證回報的儲蓄方案能提供短期穩定的增長潛力，非常適合穩健型投資者用以達致資產增

值目標，亦適合有明確短期儲蓄目標的人士投保，於三年內達到儲蓄目標，及早實現個人計劃。

對於準備退休或已退休人士來說，這種短期計劃就可提供較佳彈性，一方面可助透過其他中、長

期儲蓄及財富增值計劃累積的財富穩健增長，加強退休儲備並減少其受通脹蠶食，另一方面亦可

自由因應不同階段的退休需要來管理資產。

利用保險產品儲蓄除有助有計劃地達到儲蓄目標外，一些計劃所包括的人壽保險又可為被保

人提供額外保障，由於此類計劃通常使用簡易核保方式，毋須驗身，所以申請手續簡便快捷，隨

時助你開始儲蓄之旅。逆市中不想被動等待，不如主動出擊，以「智」取「富」。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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