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29/09/2022 10:04

《積金攻略－黃煥儀》強積金投資基金種類及選擇

　　《積金攻略》本港在職人士可在僱主選擇的強積金計劃下，選擇投資一種或多種基金，並按
個人選擇自行分配基金投資比例。市場上可供選擇的基金可分為五大類，包括貨幣市場基金、保
證基金、債券基金、混合資產基金和股票基金，不同基金的回報及風險程度各有不同。
　
＊貨幣市場基金（強積金保守類基金）＊
　
　　強積金保守基金屬於貨幣市場基金的一種，一般投資於港元短期銀行存款及短期有息債券（
到期日不超過９０日），屬於低風險投資，預期回報亦較低。　
　
＊保證基金＊
　
　　保證基金被視為風險較低的基金，一般提供本金保證或最低回報保證。除基本收費，保證人
會收取保證費或儲備費。保證基金一般有指定最少存放期，才可獲得保證回報，如果提早轉換基
金，有機會需要繳付行政費。　　
　
＊債券基金＊
　
　　債券基金投資於由政府、公營機構、銀行、商業機構或多邊國家機構如世界銀行所發行的債
券。回報主要來自債券利息收入或市場上買賣債券所賺取的利潤，一般被視為較穩健的投資選項

　
＊混合資產基金＊
　
　　混合資產基金主要投資於債券和股票，風險水平視乎債券與股票組合比例，投資於股票的比
例越高，風險越高。混合資產基金一般設有保守、平穩和進取三種投資組合，可根據自身風險取
向作出選擇。　
　
＊股票基金＊
　
　　股票基金主要投資於在核准股票交易所交易的股票，風險一般較其他基金高，回報受不同因
素影響，例如股票市場波動和匯率變化。如果基金投資的股票是以外幣為計價貨幣，當該外幣貶
值，基金價格亦可能下跌。　
　
＊細閱基金資料，建立均衡投資組合＊
　
　　每個人在人生不同階段，投資目標和風險接受能力亦有所不同。強積金計劃成員應該定期檢
視自己的強積金投資組合，調整不同基金的分配比例。例如年輕時因距離退休年齡較遠，可接受
的風險程度較高，可選擇投資較進取的基金。當接近退休年齡時，則可考慮選擇較保守的基金，
投資組合中的風險就可以逐步降低。假如已有充足的退休儲備或投資，則可考慮在強積金投資上
較為進取，從而達到較高目標的回報。
　　在職人士可參考上述對五種基金不同風險程度及回報的簡介，再評估自己承受風險的能力。
假如承受風險的能力較高，可考慮增長型的投資組合，即組合中以風險較高的股票基金佔較高比
例。相反，若承受風險能力較低，可考慮保守型的投資組合，即組合中保守類別的資產會佔較高
比重。隨著年齡增長，逐步減持股票基金風險較高的資產，並相應增持債券等風險較低的資產，
可減低投資風險。
　　除此之外，亦可透過積金局網頁中的「實用工具」查閱強積金計劃的最新資料，了解不同種
類基金的表現及附帶風險，從而作出合適的選擇和調配。個別受託人有提供以個人目標度身訂造
的強積金退休投資方案，配合不同人士的退休計劃，有需要可請教理財顧問，聽取專業意見，建
立一個均衡及攻守兼備的投資組合。
《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管　黃煥儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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