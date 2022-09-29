《積金攻略－黃煥儀》強積金投資基金種類及選擇

《積金攻略》本港在職人士可在僱主選擇的強積金計劃下，選擇投資一種或多種基金，並按

個人選擇自行分配基金投資比例。市場上可供選擇的基金可分為五大類，包括貨幣市場基金、保

證基金、債券基金、混合資產基金和股票基金，不同基金的回報及風險程度各有不同。



＊貨幣市場基金（強積金保守類基金）＊



強積金保守基金屬於貨幣市場基金的一種，一般投資於港元短期銀行存款及短期有息債券（

到期日不超過９０日），屬於低風險投資，預期回報亦較低。



＊保證基金＊



保證基金被視為風險較低的基金，一般提供本金保證或最低回報保證。除基本收費，保證人

會收取保證費或儲備費。保證基金一般有指定最少存放期，才可獲得保證回報，如果提早轉換基

金，有機會需要繳付行政費。



＊債券基金＊



債券基金投資於由政府、公營機構、銀行、商業機構或多邊國家機構如世界銀行所發行的債

券。回報主要來自債券利息收入或市場上買賣債券所賺取的利潤，一般被視為較穩健的投資選項

。



＊混合資產基金＊



混合資產基金主要投資於債券和股票，風險水平視乎債券與股票組合比例，投資於股票的比

例越高，風險越高。混合資產基金一般設有保守、平穩和進取三種投資組合，可根據自身風險取

向作出選擇。



＊股票基金＊



股票基金主要投資於在核准股票交易所交易的股票，風險一般較其他基金高，回報受不同因

素影響，例如股票市場波動和匯率變化。如果基金投資的股票是以外幣為計價貨幣，當該外幣貶

值，基金價格亦可能下跌。



＊細閱基金資料，建立均衡投資組合＊



每個人在人生不同階段，投資目標和風險接受能力亦有所不同。強積金計劃成員應該定期檢

視自己的強積金投資組合，調整不同基金的分配比例。例如年輕時因距離退休年齡較遠，可接受

的風險程度較高，可選擇投資較進取的基金。當接近退休年齡時，則可考慮選擇較保守的基金，

投資組合中的風險就可以逐步降低。假如已有充足的退休儲備或投資，則可考慮在強積金投資上

較為進取，從而達到較高目標的回報。

在職人士可參考上述對五種基金不同風險程度及回報的簡介，再評估自己承受風險的能力。

假如承受風險的能力較高，可考慮增長型的投資組合，即組合中以風險較高的股票基金佔較高比

例。相反，若承受風險能力較低，可考慮保守型的投資組合，即組合中保守類別的資產會佔較高

比重。隨著年齡增長，逐步減持股票基金風險較高的資產，並相應增持債券等風險較低的資產，

可減低投資風險。

除此之外，亦可透過積金局網頁中的「實用工具」查閱強積金計劃的最新資料，了解不同種

類基金的表現及附帶風險，從而作出合適的選擇和調配。個別受託人有提供以個人目標度身訂造

的強積金退休投資方案，配合不同人士的退休計劃，有需要可請教理財顧問，聽取專業意見，建

立一個均衡及攻守兼備的投資組合。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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