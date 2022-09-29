  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/09/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價轉升５點子，報７﹒１１０２終結九日連挫

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣匯率昨日（２８日）經歷血雨腥風，全國外匯市場自律
機制電視會議傍晚召開，要求報價行切實維護人幣中間價的權威性。中國外匯交易中心人民幣兌
一美元中間價今報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子，終止步９日連續大幅貶值，暫時脫離
近２８個月低位，上個交易日報７﹒１１０７。
　　人民幣兌美元匯價昨日即期價單日重貶逾１％，最低見７﹒２５，離岸價一度貶穿７﹒２６
價位，創下有交易以來的最低紀錄。人行昨晚（２７日）放話警告市場「不要賭人民幣匯率單邊
升值或貶值，久賭必輸」，又指當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風
「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏，要求堅決抑制匯率大起大落。受上
述消息影響，離岸、在岸人民幣紛紛跳漲。
　　國際市場方面，英倫銀行宣布無限量購買國債，英鎊兌美元應聲反彈。美匯指數自２０年高
位回落，下跌１﹒２１％，報１１２﹒７３，歐元、澳元等亦一同急升。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒１１０２　　　　－５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９２８３　　＋９７８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９３５５　　＋１２５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９０５８　　　　－０﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒７５１０　＋１０８５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６４４６　　＋５９６﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒０７７３　　＋６００﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９７７４　　＋２２８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒３１８０　＋１２９１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４７２　　＋５００﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９０　　　＋２８﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒０６６５　－１４５６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５０２５　　－２６５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　２００﹒１６００　　　＋５５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣大致持平，韓國開展數字貨幣工作
人氣文章中國故事28/09/2022
《神州經脈》人幣瀉不停　離岸觸新低　官媒否認維穩滬指升幅全銷
人氣文章財經熱話28/09/2022
黃金周將至惟餐飲股紛回吐　可趁機買入炒一轉？
人氣文章FOCUS28/09/2022
【FOCUS】北溪黑手難辨　結果殊途同歸
人氣文章財經熱話28/09/2022
業績倒退派息大減兼人仔跌不停　玖紙急插逾一成
人氣文章大行報告28/09/2022
【大行炒D乜】高盛星展點評保險股？一表睇晒唔使估
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金