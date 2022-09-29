【聚焦人幣】人幣中間價轉升５點子，報７﹒１１０２終結九日連挫

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣匯率昨日（２８日）經歷血雨腥風，全國外匯市場自律

機制電視會議傍晚召開，要求報價行切實維護人幣中間價的權威性。中國外匯交易中心人民幣兌

一美元中間價今報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子，終止步９日連續大幅貶值，暫時脫離

近２８個月低位，上個交易日報７﹒１１０７。

人民幣兌美元匯價昨日即期價單日重貶逾１％，最低見７﹒２５，離岸價一度貶穿７﹒２６

價位，創下有交易以來的最低紀錄。人行昨晚（２７日）放話警告市場「不要賭人民幣匯率單邊

升值或貶值，久賭必輸」，又指當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風

「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏，要求堅決抑制匯率大起大落。受上

述消息影響，離岸、在岸人民幣紛紛跳漲。

國際市場方面，英倫銀行宣布無限量購買國債，英鎊兌美元應聲反彈。美匯指數自２０年高

位回落，下跌１﹒２１％，報１１２﹒７３，歐元、澳元等亦一同急升。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ７﹒１１０２ －５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９２８３ ＋９７８﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９３５５ ＋１２５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９０５８ －０﹒６０

１英鎊╱人民幣 ７﹒７５１０ ＋１０８５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６４４６ ＋５９６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒０７７３ ＋６００﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９７７４ ＋２２８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒３１８０ ＋１２９１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４７２ ＋５００﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９０ ＋２８﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０６６５ －１４５６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０２５ －２６５﹒００

１人民幣╱韓元 ２００﹒１６００ ＋５５﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

