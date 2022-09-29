【聚焦人幣】人幣中間價轉升５點子，報７﹒１１０２終結九日連挫

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣匯率昨日（２８日）經歷血雨腥風，全國外匯市場自律
機制電視會議傍晚召開，要求報價行切實維護人幣中間價的權威性。中國外匯交易中心人民幣兌
一美元中間價今報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子，終止步９日連續大幅貶值，暫時脫離
近２８個月低位，上個交易日報７﹒１１０７。
人民幣兌美元匯價昨日即期價單日重貶逾１％，最低見７﹒２５，離岸價一度貶穿７﹒２６
價位，創下有交易以來的最低紀錄。人行昨晚（２７日）放話警告市場「不要賭人民幣匯率單邊
升值或貶值，久賭必輸」，又指當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風
「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏，要求堅決抑制匯率大起大落。受上
述消息影響，離岸、在岸人民幣紛紛跳漲。
國際市場方面，英倫銀行宣布無限量購買國債，英鎊兌美元應聲反彈。美匯指數自２０年高
位回落，下跌１﹒２１％，報１１２﹒７３，歐元、澳元等亦一同急升。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ７﹒１１０２ －５﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９２８３ ＋９７８﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９３５５ ＋１２５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒９０５８ －０﹒６０
１英鎊╱人民幣 ７﹒７５１０ ＋１０８５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６４４６ ＋５９６﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒０７７３ ＋６００﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９７７４ ＋２２８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒３１８０ ＋１２９１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２４７２ ＋５００﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９０ ＋２８﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒０６６５ －１４５６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０２５ －２６５﹒００
１人民幣╱韓元 ２００﹒１６００ ＋５５﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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