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29/09/2022 17:00

《鍾之日記》人行發聲，人幣止貶，股市仍頹

　　《鍾之日記》９月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　英倫銀行入市干預英國長債，令美國十年期債息升穿４厘後急回，帶挈隔晚美股急彈，香江
魚缸昨日瀉逾６００點再創１１年新低後，今日先高後低，再創１１年收市新低。
　　恒指高開３１９點，報１７５７０，最多曾升３７８點，高見１７６２９，但買盤未有跟進
，大市升幅收窄至１５０點，低見１７４０１，隨後再度發力。午後由升轉跌，２時後跌幅擴大
，最多跌２０４點，低見１７０４６，再創１１年新低，險守萬七關，尾市跌幅收窄，恒指收市
跌８５點或０﹒４９％報１７１６５。
　　國指再創１４年新低，收市跌４６點或０﹒７８％，報５９１２點。恒生科指高開低走，曾
由升２﹒４％倒跌逾２％，並低見３４３９點，創上市以來新低，收市跌４３點或１﹒２％報
３４８２點。
　　配合國慶假期，南向「港股通」今日起暫停，缺乏北水下，大市成交僅９１６﹒８３６億元

　　零跑汽車（０９８６３）今日首掛，開市後跌幅迅速擴大，曾低見２８﹒０５元，較招股價
低４１﹒６％，收市跌３３﹒５％報３１﹒９元，以每手１００股計，不計手續費，每手蝕
１６１０元。
　　萬科（０２２０２）系物管股萬物雲（０２６０２）同樣今日首掛，低見４２﹒０５元，收
報４６元，較招股價低６﹒８％，以每手１００股計，不計手續費，每手蝕３３５元。
　
＊滬指兩連跌＊
　
　　人民幣匯率昨日經歷血雨腥風，全國外匯市場自律機制電視會議稍早召開，要求報價行切實
維護人民幣中間價的權威性。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）連跌六日後，今早強力反彈
９５８點子報７﹒１５００，其後升幅更一度擴至７﹒１１０２，收復多個關口；惟午後升勢力
有不逮，最低見７﹒２１３０，日內波幅達千點之巨，收盤漲４５８點子，報７﹒２０００，止
六連跌，且脫離逾十四年半低位。
　　Ａ股震盪後今早顯著高開，深市更升逾１％。不過隨著多個板塊拉跌，地產及券商股午後跌
幅擴大，滬綜指下午由升轉跌，全日跌０﹒１３％連續第二日下跌，收報３０４１﹒２點，盤中
低見３０２６﹒０８點繼續刷新今年５月以來新低，深成指僅升０﹒１８％，無力收復萬一關，
創業板指則升０﹒８３％。
　　人行繼續大碼放水１８００億元人民幣，今日開展合共１８２０億元人民幣的７天期和１４
天期逆回購操作。不過在二十大前穩定壓倒一切的風向下，兩市全日成交只有６２４５億元人民
幣，是兩年來新低，資金循陸股通淨流入超過３４億元人民幣。
　　應對人民幣連日急貶，人民銀行日前召開全國外匯市場自律機制電視會議，強調不要賭人民
幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸；外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義，自律機制成員單
位要自覺維護外匯市場的基本穩定，報價行切實維護人幣中間價的權威性。在人行發聲保匯後，
人民幣中間價今日終於止步九連貶，報７﹒１１０２，較上個交易日升５點子。
　　國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，他強調，第四季經濟在全年份
量最重，不少政策將發揮更大效能，要狠抓政策落實，促進經濟回穩向上，確保運行在合理區間

　
＊超人急放重點樓盤，同行有壓力＊
　
　　一向長袖善舞的「超人」李嘉誠被視為投資風向標，他的錢從哪裏來到哪裏去，都是大中華
市場關注的重點。在２０１５年李嘉誠拋售內地資產西進歐洲，引發外界對中國經濟到達拐點的
關注，甚至有內地官媒旗下智庫發表文章，呼籲中國當局「別讓李嘉誠跑了」。時過境遷，有人
認為李嘉誠在內房流動性風暴前脫身屬明智，亦有人指李嘉誠投資歐洲基礎建設的舉動並不精明
，但無論如何，市場人士都不會否定李嘉誠的指標性作用。
　　李嘉誠旗下長實集團（０１１１３）宣布，集團全資附屬公司向新加坡資本出售中半山超級
豪宅項目２１　ＢＯＲＲＥＴＴ　ＲＯＡＤ，包含１５２個住宅單位、２４２個住宅停車位及
３１個電單車停車位，代價為２０７﹒６６億元，預計公司從出售事項獲得的收益估計約為６３
億元，預期所得款項淨額將用作集團一般營運資金用途。翻查資料，２１　ＢＯＲＲＥＴＴ　
ＲＯＡＤ事實上是長實近年的重點項目，該處地皮於２０１１年６月投得，競投價為１１６﹒５
億元，呎價２﹒６７萬元。
　　長實今次決定放售發展中的重點樓盤，外界表示驚詫，坊間更出現了「李嘉誠跑了」的猜想
，長實在公布交易後全日股價升１﹒８％，報４７﹒２元；同業有壓力，新地（０００１６）跌
２﹒３％，恒地（０００１２）跌０﹒９％，新世界（０００１７）跌１﹒１％，信置
（０００８３）跌１﹒２％，港鐵（０００６６）軟０﹒１％。
　
＊澄清仍回天乏術，旭輝再插一成六＊
　
　　內房物管股再遭重創，示範民企之一的旭輝（００８８４）周三（２８日）晚發布公告，承
認旗下項目公司的信託借款未如期支付款項，表示有關股權類信託產品所募集之資金乃為位於天
津的一個物業開發項目進行融資。受當地房地產市況影響，該項目的開發和銷售進度受到影響，
進而影響該信託產品的現金分配。集團現正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。
　　澄清公告未能挽回投資者信心，加上被摩通削級降價，旭輝今日低處未算低，再瀉
２６﹒７％，低見０﹒６３元，創上市後新低，收市仍插１６﹒３％；同系旭輝永升
（０１９９５）也遭摩通將評級從「中性」降至「減持」，目標價從５元劈至２﹒５元，挫６％

　　中國褐皮書國際（ＣＢＢＩ）表示，目前中國通縮壓力主要來自房地產行業。捱沽，萬科企
業（０２２０２）跌２﹒４％；碧桂園（０２００７）再瀉１１﹒６％，為包尾藍籌；龍湖
（００９６０）挫７﹒５％；潤地（０１１０９）降２﹒４％；合景悠活（０３９１３）插
８﹒９％；融創服務（０１５１６）瀉９﹒７％；世茂服務（００８７３）挫一成。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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