《投資心得－潘鐵珊》攜程國內業務恢復勢頭佳，促成多樣旅遊消費

《投資心得》攜程集團（０９９６１）於２０２１年第三季度，因為本地遊繼續為國內旅遊

恢復提供主要動力，跟疫情前同期相比，省內酒店預訂上升近３５％，而本地酒店預訂上升更超

過六成。基於歐洲和美國市場恢復，國際航班預訂量環比上升近４０％。截至去年９月３０日止

的２０２１年首三季業績，錄得合計收入達５３億元人民幣，比２０２０年下降２％；同期錄得

歸屬集團淨虧損８﹒５億元人民幣。



＊提供全面技術解決方案，產品及服務組合多樣化＊



憑藉集團對旅遊行業的經驗及領先技術，能為生態系統合作夥伴提供一套全面的技術解決方

案，例如有針對性的在線營銷工具、用戶需求預測及用戶行為分析模型、綜合支付系統，甚至是

供應鏈金融輔助解決方案等，相信能與酒店、航空公司等合作夥伴相得益彰。除了透過客服機器

人實現全天候的用戶支持外，亦有透過使用自然語言處理及深度學習技術，持續提升用戶體驗。

集團其中的一個優勢為產品及服務組合多樣化，涵蓋經濟、高端、定制化等不同選擇，令用

戶群體在國內及全球均有增長。隨著疫情在國內得到有效控制，而香港跟澳門及內地有望逐步通

關，國內業務繼續保持恢復勢頭，短途旅行、在地遊、國內精品、高端住宿體驗等的需求正逐步

顯現出來，集團已加快推出相關產品以迎合需求。



＊中產人口佔比持續上升，國內旅遊市場具擴張潛力＊



隨著國內中產階級人口佔比進一步加強，他們通常對於科技更加熟悉，更願意將錢花在有品

質服務及體驗之上，故此消費模式正在改變，而集團的平台亦促成偏好多樣旅遊選擇的群眾的消

費。在此等趨勢的推動之下，國內的旅遊市場將有進一步擴張的潛力。可考慮於現價買入，上望

２２６元，跌穿１８８元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股

份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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