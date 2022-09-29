【新冠肺炎】上海昨增本土新冠無症狀感染者１例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海在連續五日未發現本土新冠陽性病例

後，昨天（２８日）起全市疫情風險區「清零」。不過，上海衛健委最新通報，昨日上海又出現

１例本土無症狀感染者，在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１３例和無症狀

感染者８例，均在閉環管控中發現。自今年７月３日以來，上海累計發現本土新冠感染者９２６

例。

