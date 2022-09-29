《思前想後－郭思治》飛天雲動ＡＲ╱ＶＲ業務增長快，擁技術優勢

《思前想後》內地ＡＲ╱ＶＲ內容及服務商飛天雲動（０６６１０）今日（２９日）起招股

，飛天雲動的ＡＲ╱ＶＲ相關業務將繼續保持指數級的高速增長。而新業務的規劃則主要圍繞飛

天元宇宙平台展開，針對現有業務，在ＡＲ╱ＶＲ服務及內容兩個板塊，集團將進一步拓展場景

覆蓋，從營銷、文旅、教育、電商延伸至其他場景。現有場景下，進一步擴大客戶群，增加客戶

粘性，並提高市佔率。在ＡＲＶＲ－ＳａａＳ板塊，集團將加大標準化內容和工具的生產，從而

更好的滿足客戶的使用需求。目標是成為元宇宙時代下的「３Ｄ ＰＰＴ」，是創作者、開發者

廣泛使用的ＡＲ╱ＶＲ內容工具。



＊加強引擎開發優化算法，開始布局飛天元宇宙＊



集團將不斷加強引擎開發、優化算法，鞏固加強在行業中的技術優勢。同時，打造內容製作

的標準化流程，進一步提高與硬件產品的適配性、以及擴大技術團隊，進一步充實研發力量，優

化營銷網絡、投資併購，加快ＳａａＳ銷售服務體系的本地化建設，在各區域拓展本地代理商；

另輔助投資併購的手段，進一步擴充技術和業務團隊，並與產業鏈上下游企業建立起戰略合作關

係。集團針對現有業務的規劃，核心是為了達成現有業務規模、市場佔有率的指數型增長。

集團新業務飛天元宇宙初期定位目前已經開始布局自己的平台層產品飛天元宇宙。集團幫助

Ｂ端客戶構建其元宇宙場景後，客戶會將其發布在大公域平台上，實現Ｃ端流量的導入。同時，

這個元宇宙場景會同步映射到飛天元宇宙平台上。飛天元宇宙作為一個小公域平台，可以為客戶

提供持續Ｃ端的反饋數據，幫助客戶不斷優化自己的元宇宙場景，並提升在大公域平台上的表現

。

集團新業務飛天元宇宙終景預期，隨著現有業務的發展，將幫助愈來愈多的Ｂ端客戶搭建元

宇宙場景，並將這些場景映射、連接到飛天元宇宙上，低成本培育的平台。之後，將通過合理運

營，打通這些獨立的元宇宙場景，從而打造出集團自己的元宇宙生態社區。



＊行業規模增速數據亮眼，與很多商家品牌合作＊



ＡＲ╱ＶＲ的賣點主要是行業紅利，行業規模及增速數據亮眼，一方面是有硬件普及帶來的

，上游硬件Ｐｉｃｏ、Ｏｃｕｌｕｓ、Ｎｒｅａｌ甚至是蘋果ＡＲ眼鏡，硬件普及需要軟件內容

跟上，所以下游做軟件服務的會有紅利，而這個需求會先從Ｂ端發起，如一些消費品牌如三星，

他們要搶佔場景入口，因此跟集團合作了元宇宙的線上雲店，這些也能促進他們的收入。另外，

集團與很多京東淘寶上的商家以及品牌方合作，如新能源車，在電商場景的ＶＲ應用。《香港股

票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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