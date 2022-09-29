《輪證高清－孫明哲》一文了解不同Ａ股指數名稱

《輪證高清》上星期文章提到投資者可利用最新Ａ股指數窩輪，以槓桿追蹤Ａ股表現，及後

我們收到投資者有關這類產品的提問，其中有投資者發現市場上有很多類似名稱的產品，十分混

亂，究竟是否在指同一相關資產，今期我們就為投資者說明清楚。

這個最新Ａ股指數的正式名稱是「ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數」，是由ＭＳＣＩ編制

的指數，成份股都是Ａ股中符合互聯互通要求，因而以此為名，而ＭＳＣＩ同時亦有編制其他中

國指數，所以投資者要小心注意這個才是正名。而有投資者認為這個名稱比較冗長，紛紛縮短這

個名稱，較合適而又不會與其他ＭＳＣＩ編制中國指數撞名算是「ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數」或

「ＭＳＣＩ Ａ５０」。

港交所上月批准發行商發行跟「ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數」掛鈎的窩輪，每隻窩輪

都有中文名字，例如騰訊購２３００５的中文名是騰訊高盛三一購Ｆ，首兩個字就是相關資產，

而「Ｍ通」就是指「ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數」，所以發行商會把產品稱為Ｍ通購或Ｍ

通沽，投資者可於網站上的認股證教室重溫窩輪中英文名稱的編製。最後，還有「Ａ５Ｃ」，

Ａ５Ｃ是在發行商網站搜尋相關產品的英文縮寫，像恒指是ＨＳＩ、道指是ＤＪＩ一樣。

總而言之，以上眾多個稱呼都是指同一個相關資產，我們以下表列出來方便投資者了解。姑

勿論投資者習慣叫他什麼，選擇相關產品時都應該以風險出發，以中期、輕微價外、低街貨為篩

選條件，可留意以下條款合適的產品。



名稱 註解

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ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數 指數正名

ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數 簡化的指數名稱

ＭＳＣＩ Ａ５０ 簡化的指數名稱

Ｍ通 窩輪中文名稱中相關資產的簡寫

Ａ５Ｃ 發行商網站搜尋相關產品的英文縮寫

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ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數相關產品條款：

＊Ｍ通購１０５７８，行使價２５００點，２０２３年２月１７日到期，實際槓桿９﹒８倍

＊Ｍ通沽１０５７４，行使價１８００點，２０２３年４月２１日到期，實際槓桿５﹒６倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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