【中概焦點】美國ＳＥＣ再將２家中概股加入臨時摘牌名單

《經濟通通訊社２９日專訊》美國證券交易委員會９月２８日依據《外國公司問責法》

（ＨＦＣＡＡ）再將２家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。兩家公司為中國健康實

業股份有限公司及和利時自動化。

今年３月上旬以來，ＳＥＣ陸續披露根據《外國公司問責法》識別的公司名單，這些公司若

連續三年無法根據要求完成披露，將被強制退市。（ｊｔ）

