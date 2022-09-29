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29/09/2022 08:43

【中概焦點】美國ＳＥＣ再將２家中概股加入臨時摘牌名單

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國證券交易委員會９月２８日依據《外國公司問責法》
（ＨＦＣＡＡ）再將２家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。兩家公司為中國健康實
業股份有限公司及和利時自動化。
　　今年３月上旬以來，ＳＥＣ陸續披露根據《外國公司問責法》識別的公司名單，這些公司若
連續三年無法根據要求完成披露，將被強制退市。（ｊｔ）

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